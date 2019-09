Gelderse politici geschokt door dood Els Borst

De oud-politica is maandag gevonden bij haar huis in Bilthoven. De doodsoorzaak is nog niet bekend.



Jan Terlouw uit Twello, zelf jaren actief voor de D66, roemt de inzet van Borst voor de partij. 'Onverschrokken. Integer. Realiseerde belangrijke principes van D66. Dierbare vriendin. Wat een verlies', schrijft hij op Twitter.



D66-lijsttrekker Alexander Pechtold uit Wageningen kan haar plotselinge dood niet bevatten. 'Ben intens verdrietig: Els Borst, minister van Staat en oud-minister van VWS is totaal onverwacht overleden.'



Provinciaal D66-fractievoorzitter Michiel Scheffer schrijft op Twitter dat zijn moeder het levenloze lichaam van Els Borst heeft gevonden.

Het is nu openbaar: #ElsBorst overleden. Mijn moeder trof haar dood aan vanavond, ik sprak haar als een van de laatsten zaterdag. — Michiel Scheffer (@MichielScheffer) February 10, 2014

Borst was minister van Volksgezondheid in de kabinetten-Kok I en II. Onder haar ministerschap werd euthanasie wettelijk mogelijk. De politie doet ook vandaag onderzoek in en om de woning in Bilthoven. Els Borst is 81 jaar geworden.