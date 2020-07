Campings nagenoeg vol: 'Wie nog wat wil in Nederland, moet snel boeken'

Bij camping De Vrolijk in het Gelderse Laren kan je van half juli tot half augustus al niet meer terecht. “We zitten helemaal vol. Anders hebben we altijd nog wel wat plekjes, maar als je deze zomer wat wil in Nederland, moet je nu boeken. Niet wachten op mooi weer”, vertelt eigenaresse Helma Reurslag van de familiecamping.

En dat is het adagium voor veel campings, weet Carina de Groot van de Stichting Achterhoek Toerisme. “Het is nagenoeg vol. Ook de afgelopen periode voor de zomervakantie was drukker dan normaal. Campings hebben flink wat goed te maken. Maar ze hebben niet de prijzen plotseling veranderd.”

Bekijk hier de reportage. De tekst gaat eronder verder:

Bezoek op de camping

Dat bevestigt Dieneke Broski van camping De Meibeek in Ruurlo. “We zouden onze camping 100 procent vol kunnen boeken, maar dat doen we bewust niet vanwege corona. Dan zet je niet iedereen nog iets dichter op elkaar. En kamperen in Nederland betekent dat je meer bezoek ontvangt, van bijvoorbeeld opa en oma, dus daar moet je ook ruimte voor maken. Dat is toch de charme van vakantie in eigen land. En thuis kon dat natuurlijk heel lang niet.”

Volgens Laurens Taekema van prijsvergelijker Parkvakanties.nl zullen ook alle vakantieparken deze zomer helemaal vol zitten. “Dat is andere jaren ook zo, maar we zien sinds mei wel een enorme run. De prijzen zijn niet overdreven gestegen, maar ze zullen zeker niet dalen. Wachten op een last minute deal heeft dus geen zin.”

