Protocol voetbal met anderhalvemeterregels is flinke uitdaging voor Gelderse clubs

Voetbalbond KNVB kwam donderdag met een protocol over dit onderwerp. De Gelderse clubs willen graag in ieder geval al hun seizoenkaarthouders toegang verlenen tot de wedstrijden, maar de vraag is of dit te realiseren is. Ook mogen er geen staanplaatsen worden gebruikt.

Algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC gaat ermee aan de slag. "We hebben een werkgroep vanuit veiligheidszaken en supporterszaken. We zijn er al weken mee bezig en weten een beetje wat er op ons afkomt. De richtlijnen van het RIVM moeten we aanhouden. Die zijn deels landelijk, maar deels ook lokale richtlijnen. We zitten om de tafel met de gemeente, de politie, openbaar ministerie. En met die partijen en ook de supporters en de GGD zullen we plannen moeten maken voor De Goffert. Elk stadion behoeft zijn eigen aanpak."

Wilco van Schaik in De Goffert.

"Of iedereen er bij elke wedstrijd in kan, dat zal heel uitdagend zijn. Maar we willen wel zoveel mogelijk seizoenkaarthouders kunnen herbergen, dat is het uitgangspunt van iedere club. We willen zoveel mogelijk mensen in De Goffert, maar wel binnen de veilige richtlijnen zoals die er liggen."

Het vergt een andere logistiek. "Iedereen moet eigenlijk zijn plek, waar hij normaal zit, even vergeten. Je zult als families bij elkaar mogen zitten en de jeugd mag bij elkaar zitten. En we moeten iedereen veilig laten instromen en uitstromen. Stewards worden eigenlijk meer veiligheidsadviseurs. Staanvakken mogen niet meer. Iedereen zal heel veel concessies moeten doen. Een maand geleden konden we nog nergens naartoe, maar nu mogen we in ieder geval weer wedstrijden bezoeken. Met hoeveel, dat gaan we zien. Het zal soms letterlijk en figuurlijk op de lip bijten worden."