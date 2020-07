Bezorgde buschauffeurs van Keolis starten handtekeningenactie

Het intrekken van de vergunning betekent dat Keolis per half december niet meer mag rijden met hun bussen op de Veluwe. Dat betekent onrust bij personeel en reizigers.

"De straf voor Keolis is buiten proporties. Er zijn fouten gemaakt en het bedrijf heeft daarop direct actie ondernomen. Maar door dit besluit worden honderden medewerkers getroffen", zegt Henk Cobussen namens de ondernemingsraad van het bedrijf. "De provincie staat niet stil bij de gevolgen, die zijn desastreus. Zowel voor de reizigers op de Veluwe, als voor ons personeel. Veel mensen worden hier de dupe van."

'Mensen zijn sprakeloos'

''Het voelt niet lekker. Er is onrust onder de collega's, iedereen dacht dat we straks mooie bussen en zekerheden zouden krijgen, maar dat valt allemaal weg voor mijn gevoel'', vertelt een chauffeur. ''Ik weet niet of ik nu wel in aanmerking kom voor een nieuw contract'', zegt een ander. "Ik zie het somber in."

Cobussen sprak woensdag met tientallen buschauffeurs en later met de directie. "Er zijn veel zorgen. Mensen zijn sprakeloos en willen ook helemaal niet weg bij Keolis. De directie blijft echter rustig en daar hebben we vertrouwen in."

Handtekeningenactie

Ondanks de zorgen van chauffeurs en andere medewerkers, hoeven reizigers komende tijd geen acties te verwachten. "We wachten de stappen van de directie af. Wel starten we met het inzamelen van handtekeningen onder het personeel. We willen de provincie laten zien dat het personeel massaal achter Keolis staat." Ook wordt iedereen die het niet met de provincie eens is, opgeroepen een mail te sturen naar leden van de Provinciale Staten om hun ongenoegen te uiten.

Keolis gaat volgens Cobussen bezwaar indienen tegen het besluit van de provincie. Dat moet het bedrijf formeel binnen veertien dagen doen. Of ook de stap naar de rechter wordt gemaakt, is niet bekend. De directie van Keolis is donderdag niet bereikbaar voor commentaar.

Vals spel door Keolis

De provincie spreekt van vals spel door Keolis en heeft daarom de vergunning ingetrokken. Het bedrijf kwam in opspraak omdat bij de aanbesteding onrechtmatigheden werden gevonden.

Gedeputeerde Van der Meer zei woensdagavond dat hij zijn stinkende best gaat doen een vervoerder te vinden en dat hij wil garanderen dat er bussen rijden. "Ja, dat garandeer ik graag en daar gaan we echt keihard aan werken."

De provincie heeft de twee bedrijven die achter Keolis eindigden in de aanbesteding een brief gestuurd met de vraag of ze de aanbesteding over willen nemen. Dat zijn Connexxion en EBS. Dat moet dan tegen het aanbod dat de bedrijven eerder deden. Ze zijn niet verplicht daar gehoor aan te geven.

