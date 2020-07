Gerda kampeert op de natste plek van Nederland: 'Normaal rijden we naar het zuiden'

Het is haar eerste zomervakantie in Nederland. Noodgedwongen boekte Gerda een plekje op een camping in Vaassen. Niet wetende dat haar zestigste verjaardagfeest compleet zou verregenen.

Normaal rijdt ze haar caravan 's zomers naar het zuiden. Frankrijk of Italië. Maar door het coronavirus zocht de jarige uit Dalfsen het dichter bij huis. Vandaag, op haar verjaardag, regent het pijpenstelen. "Nu weet je weer waarom je altijd duizend kilometer rijdt."

De luifel van de caravan dient als feestlocatie. Haar echtgenoot, twee zussen en diens partners zijn van de partij. Een kringverjaardag waar alle gasten nét droog zitten. "Mijn zussen hebben vannacht, toen wij sliepen, stiekem slingers en ballonnen opgehangen."

Natte broek

Toch verpest de regen Gerda's dag niet. Want het kan altijd erger: "Vroeger kampeerden we met vijf kinderen. De jongste was zes weken. Dan is dit peanuts. Mijn natte broek van gisteren krijg ik niet droog. Maar ik heb er gelukkig meer meegenomen".

Verslaggever Marjolein Deurloo zocht Gerda op:

Dat Gerda's vakantiebestemming op de natste plek van Nederland ligt, dat wist ze wel. "Maar toen hadden we al geboekt." In Vaassen valt gemiddeld 950 millimeter regen. Het Nederlandse gemiddelde is 800 tot 825 millimeter. "Ach, we hebben alle tijd om te wachten op mooi weer. We zijn hier tot volgende week vrijdag. Dan gaan we nog een weekje naar Zeeland."

