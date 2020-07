Boswachter Twan gaat op beverjacht, kijk vanavond live mee

Via Facebook en onze app kijk je om 20.30 uur direct mee in de Gelderse Poort, waar Twan je het leefgebied van de bever laat zien en jouw vragen live beantwoordt. 'Loop' met Twan mee en wie weet ben jij live getuige van een bijzondere ontmoeting.

Verdwenen uit ons landschap

Jarenlang was de bever uit ons landschap verdwenen. Uitgestorven door de jacht en biotoopvernietiging. Maar in 1988 keerde de bever terug naar Nederland. In de Biesbosch werden er 42 uitgezet en zes jaar later volgden er ook herintroducties in de Gelderse Poort. "Inmiddels verspreidt de bever zich steeds verder door Nederland en kunnen we spreken van een succesverhaal", vertelt Twan.

Houthakker in de natuur

De sporen die de bever achterlaat in de Gelderse Poort zijn niet te missen. "Al vanaf de uitzetting waren omgeknaagde bomen te vinden. In de Gelderse Poort gaat het tegenwoordig om vrij grote oppervlaktes. In de Millingerwaard zijn in het voorheen gesloten ooibos open plekken te vinden van vele honderden vierkante meters groot. Dit schept leefgebied voor talrijke andere dieren."

De bever is een van de dieren die symbool staat voor de ruige natuur die hoort bij de Nederlandse rivieren en de Delta. Veel bezoekers van de Gelderse Poort komen dan ook speciaal naar het natuurgebied vanwege de bever. "In de Millingerwaard worden buiten het broedseizoen beverexcursies per kano georganiseerd. De anderhalvemeterregel die geldt in verband met corona zorgt er dit jaar voor dat deze excursies niet doorgaan", legt Twan uit.

Live om 20.30 uur

Maar vanavond kan je er dus toch bij zijn! Via onze Facebook livestream vraag je Twan het hemd van het lijf over deze interessante dieren, gewoon vanuit je luie stoel. Kijk je mee?