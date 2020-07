Duofiets met trapondersteuning gezocht

Ik werk voor Stichting de Lichtenvoorde(zij zetten zich in voor mensen met een beperking). Wij hebben een tandem waar mensen gebruik van kunnen maken, alleen is dit zonder trapondersteuning en dat is voor onze mensen haast niet te doen. Daarnaast hebben sommige cliënten epilepsie en is het fietsen op een tandem niet altijd veilig.Nu we weer wat naar buiten kunnen en mogen zou het heel fijn zijn als er iemand uit Gelderland ons kan helpen aan een duofiets met ondersteuning. Het hoeft echt geen nieuwe te zijn, maar mag ook een gebruikte. Als de fiets maar in goede staat is. Wie kan ons helpen, zodat we met onze cliënten lekker kunnen gaan fietsen?



Kunt u de cliënten van Stichting de Lichtenvoorde helpen aan een duofiets? Reageren kan hieronder!