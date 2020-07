Bommelerwaard volgehangen met camera's die kentekens registreren

Auto's die de Bommelerwaard in- en uitrijden, worden sinds kort nauwgezet in de gaten gehouden door camera's. Die zijn door de politie opgehangen bij de uitvalswegen in het kader van een lopend onderzoek. Dat meldt het AD.

Welk onderzoek dat dan precies is, daar doet de politie geen mededelingen over, schrijft de krant. Er wordt dus ook niet ingegaan op de vraag of het gaat om het grote onderzoek dat loopt in verband met de afpersing van fruithandel De Groot in Hedel en de bedreiging van betrokkenen bij het fruitbedrijf.

Politie krijgt seintje

Met de camera's worden kentekens geregistreerd. Passeert een verdachte wagen, dan krijgt de politie een seintje. Het camerasysteem kan het hele gebied goed in de gaten houden, omdat het slechts via een aantal wegen toegankelijk is.

Verslaggever Ton Arbouw was in de Bommelerwaard:

Privacy burgers geschonden?

Raadsleden van de gemeentes in het gebied zijn over het ophangen van de camera's geïnformeerd. Op de vraag of hier niet de privacy van automobilisten geschonden wordt, reageren zij dat dit buiten hun bevoegdheden valt en dat politie en justitie daar over gaan.

