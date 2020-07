Ome Joop's Tour gaat toch een klein beetje door

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

"Arnhem lag in puin, mijn vader regelde een voetbal en ging met een stel kinderen voetballen. Juist op dat moment moment hadden die kinderen dat nodig", vertelt Marcel Legerstee. Hij is al 40 jaar Mister Ome Joop. Zorgen dat kinderen die niet vanzelfsprekend alle kansen krijgen avonturen beleven en in beweging komen is wat hem drijft in het leven. Net als zijn vader Ome Joop Legerstee dat 70 jaar geleden deed.

'Brok in mijn keel'

Marcel Legerstee bekijkt in Rozet de tentoonstelling over Ome Joop's Tour, die vanaf maandag voor het publiek te bekijken is. "Toen ik hier binnenkwam kreeg ik een brok in mijn keel", zegt hij.

Legerstee toont de foto's van de beginjaren en van de Tour de afgelopen jaren. Groepen lachende kinderen die al fietsend Nederland ontdekken: "Racisme en discriminatie zijn thema's op dit moment, wij hebben altijd ons best gedaan om er voor iedereen te zijn."

Dat deed Legerstees vader al, het kamp voor de Molukkers in Elst was net open en hij stond er om de kinderen op te halen voor een potje voetbal.

Speurtocht door Arnhem

Dat dit jaar de tour niet door kan gaan doet pijn. "We waren druk bezig met de organisatie, maar kregen geen vergunningen van de gemeenten om met onze groep ergens te slapen, dan houdt het snel op."

Maar Legerstee en de zijnen zijn niet voor één gat te vangen: "We zaten met een clubje op m'n balkon en dachten: overnachten kan dan misschien niet, maar fietsen wel."

En zo ontstond het idee van een soort vossenjacht op de fiets door Arnhem. Op 2 augustus mogen alle kinderen uit Arnhem en omgeving met hun ouders of vrienden meedoen aan de speurtocht. In Arnhem worden tien objecten verstopt die al fietsend gevonden kunnen worden. Voor de winnaar is er een spelcomputer en een fiets.

En die jubileumeditie, die 70ste Ome Joop's Tour? Ze gaan ervan uit dat die volgend jaar plaats kan vinden. "Dat gaat een hele speciale worden."