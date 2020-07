Woningstichting Wageningen vraagt 1,3 miljoen belastingkorting om te verduurzamen

De partijen maken aanspraak op de zogenoemde Regeling Vermindering Verhuurdersheffing. Woningcorporaties kunnen daarbij een forse belastingkorting krijgen als ze nieuwbouwplannen hebben. Het gaat om 25.000 euro per woning, verrekend over 50 jaar.

2,6 miljard euro

Of de Wageningse woningcorporatie de gewenste 1,3 miljoen euro korting ook daadwerkelijk krijgt, is nog even afwachten. Er zijn namelijk ontzettend veel aanvragen gedaan. "Ik verwacht uiterlijk over vier maanden duidelijkheid te hebben", zegt Annelies Barnard, directrice van de Woningstichting.

Het kabinet liet afgelopen vrijdag al wel weten extra geld vrij te maken voor de korting op de verhuurdersheffing, omdat de animo voor de regeling enorm groot bleek. Het gaat om 2,6 miljard in plaats van 1 miljard euro.

‘Volledige afschaffing noodzakelijk’

Ondertussen gaat de Haagse lobby om afschaffing van de verhuurdersheffing hard door. Want deze eenmalige korting is mooi maar niet genoeg, vinden ook de Woningstichting en de gemeente Wageningen. Ze wijzen erop dat woningcorporaties de komende vijftien jaar 30 miljard euro tekort komen voor de bouw en verduurzaming van huizen.

De partijen pleiten dan ook voor afschatting van de beruchte verhuurdersheffing. Dat zou de Woningstichting bijna 5 miljoen euro per jaar schelen. "We hebben dit geld in Wageningen hard nodig om te investeren in het bouwen van extra betaalbare woningen en om de bestaande woningen te verduurzamen en te renoveren", zegt wethouder Anne Janssen.

