Stichting Jarige Job zoekt vrijwilligers

Een kinderfeestje lijkt zo vanzelfsprekend. Net als trakteren in de klas. Toch zijn er meer dan 61.000 kinderen in Nederland die hun verjaardag niet kunnen vieren omdat er geen geld voor is. Stichting Jarige Job zorgt ervoor dat het feest wel door kan gaan. Door het geven van een verjaardagsbox kunnen kinderen volwaardig een feestje vieren. Van taartmix tot een cadeautje, het zit er allemaal in.

Ook vanuit Gelderland zijn er aanvragen. Anders dan in andere provincies zijn er nog geen vrijwilligers vanuit de provincie actief. En die zijn juist zo nodig om alle jarigen, voor wie een verjaardag vieren niet gewoon is, te kunnen helpen. Ook een ambassadeur is welkom. Iemand die van tijd tot op scholen en andere organisaties vertelt wat Jarige Job is en doet.



Lijkt het u leuk om te helpen met het inpakken en verspreiden van de boxen? Of wilt u ambassadeur van Jarige Job in Gelderland worden? Reageer dan hieronder



