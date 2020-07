350 cadeaupakketten tegen sociaal isolement

In totaal zijn afgelopen weekend 350 cadeaupakketten uitgedeeld aan bewoners van de wijken Noord, Overstegen en Schöneveld. De organiserende partijen hoopten eerder al een voorjaarslunch te organiseren als eerste activiteit, maar door het coronavirus is dit afgelast. Onderdeel van het pakket is een programma met activiteiten waar mensen aan deel kunnen nemen. Het gaat onder meer om spelletjes en koffiemomentjes, die volgens de organisatie ook online kunnen plaatsvinden. Ook zit er informatie over voorzieningen en activiteiten voor kwetsbare doelgroepen in het cadeaupakket.



De partijen hopen, met financiële steun van de provincie, inwoners van de wijken met activiteiten als koken of sporten meer te betrekken bij de maatschappij. Ze richten zich daarbij op mensen van twintig tot zestig jaar oud die ‘weinig tot niet meedoen in de samenleving’. Een wekelijkse sport- of spelactiviteiten kan volgens de organiserende partijen al waardevol zijn om het isolement te doorbreken.