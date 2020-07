Omroep Gelderland komt met speciale editie van Zomer in Gelderland

Voor de 11e keer trekt presentatrice Angelique Krüger dit jaar de provincie in met het vrolijke zomerprogramma Zomer in Gelderland. Ze zoekt dit jaar de grens op en bezoekt 20 plaatsen aan de rand van Gelderland. Het is wel een ander programma dan anders, omdat we namelijk niet met 1000 man op een plein mogen staan.

Geen volle pleinen dus, maar wat dan wel? In de maand mei hebben we in 20 dorpen een praatpaal neergezet. Bij die praatpaal mochten inwoners van die 20 dorpen onder andere aangeven wat we bij hen niet mogen missen, wat de mooiste plekjes zijn en waar ze trots op zijn. Met de antwoorden op die vragen is de redactie aan de slag gegaan en daarmee laten we 20 plaatsen in Gelderland van hun mooiste kant zien.

Geen live-opnames

Anders dan andere jaren is het dit keer helaas niet mogelijk om aanwezig te zijn bij de tv-opnames. De 20 uitzendingen worden van tevoren opgenomen. Er is ook geen strijd om de titel de Mooiste plaats van Gelderland, maar we hebben wel een heel leuk alternatief. We gaan op zoek naar de Mooiste plek van Gelderland.

In alle 20 dorpen en stadjes die we bezoeken hebben de inwoners aangegeven wat zij de mooiste plek vinden. Die delen we tijdens Zomer in Gelderland op Facebook en op Radio Gelderland.

Maar we willen ook de mooie plekken uit de rest van Gelderland zien. Daarom begint de zoektocht naar de Mooiste plek van Gelderland op 13 juli al. Iedereen kan foto’s toevoegen aan de Facebookpagina van Zomer in Gelderland. Bovendien horen we in het radioprogramma Lunchpauze, van Irene ten Voorde, elke dag om 13.45 uur al mooie plekken voorbij komen. We kiezen uiteindelijk de mooiste vijf plekken uit en laten het publiek meebepalen waar de Mooiste plek van Gelderland ligt.

Tijdens de 11e editie van Zomer in Gelderland bezoeken we de volgende plaatsen:

Zomer in Gelderland is van maandag 3 t/m vrijdag 28 augustus, iedere werkdag om 17.20 uur te zien op TV Gelderland (daarna ieder uur herhaald). Aflevering gemist? Online (terug)kijken kan via Uitzending Gemist. Wil je niets missen van Zomer in Gelderland? Volg ons dan via Facebook en Radio Gelderland voor het laatste nieuws.