Belgisch talent Mathias De Wolf heeft goesting in NEC

De 18-jarige middenvelder tekende zijn contract donderdagmiddag in Theater De Lindenberg. De Belgische jeugdinternational wordt overgenomen van Club Brugge, waar zijn verbintenis nog één jaar doorliep. "NEC is een hele mooie club met veel supporters. Dat doet wel wat, zeker voor een jonge gast als ik. De eerste gesprekken gaven meteen een goed gevoel. Ik denk dat dit de beste keuze is voor mij op dit moment."

Bekijk de beelden. De tekst gaat eronder verder.



Box-to-box

De linksbenige middenvelder kwam nog niet uit voor het eerste elftal van de Belgische kampioen, maar speelde wel in de Champions Youth League. "Het is nu de bedoeling dat ik me ga tonen in het echte mannenvoetballer. Ik ben een box-to-box middenvelder. Ik kan ook op de linkerflank terecht. Ik ga altijd honderd procent voor de ploeg en kan eigenlijk niet tegen mijn verlies. Ik heb nu nog een rugblessure, maar het is de bedoeling dat ik zo snel mogelijk aan ga sluiten. Ik ben heel veel goesting in NEC."

Mathias De Wolf met NEC-directeur Wilco van Schaik

Trots bij NEC

Algemeen directeur Wilco van Schaik is blij met de nieuwe aanwinst. "Het is één van de grootste Belgische talenten, die heel veel keuze had in Europa. Maar ik ben trots dat hij voor ons heeft gekozen, voor het plan, voor de werkwijze en de ontwikkelmogelijkheden voor hem hier. Hij zal hier nog wel moeten wennen aan het seniorenvoetbal, maar in een half jaar of misschien wel eerder kan hij uitgroeien tot een vaste waarde. We hebben nu veel jonge spelers vastgelegd. We hebben ook nog wat ervaren spelers nodig. We zijn daarom ook in gesprek met Edgar Barreto, dat zou een hele goeie routinier zijn."

Band met Club Brugge

NEC onderhoudt al jaren nauwe banden met Club Brugge. De laatste jaren werden Anthony Limbombe en Arnaut Groeneveld voor miljoenen verkocht aan Club en kwam Jellert Van Landschoot afgelopen seizoen op huurbasis voor NEC uit. "De samenwerking is inmiddels zo aan het groeien dat dit soort jongens hier nu heen komt. Club Brugge heeft echt meegewerkt. We zijn heel creatief geweest, wij kunnen niet zoveel op transfergebied. Het is een bepaalde manier van gunnen en ook bepaalde afspraken over doorverkooppercentages. Brugge ziet ook dat wij aardige transfers maken en zo hebben we er een hele mooie deal uit kunnen halen."