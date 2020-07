Er komt een vuurwerkshow in Arnhem met jaarwisseling, verbod op zelf afsteken

Geen straal, bal of knal mag er meer te horen of zien zijn tijdens de aankomende jaarwisseling in de Rijnstad. Arnhem koos woensdagavond voor een totaalverbod op particulier vuurwerk. Wel moet er een centrale vuurwerkshow op de Rijn komen, tussen de John Frostbrug en de Nelson Mandelabrug.

Daarnaast wil de gemeenteraad dat het college pleit voor een landelijk verbod bij de minister, die onlangs al knalvuurwerk en pijlen verbood. Het voorstel voor het lokale verbod werd met de kleinst mogelijke meerderheid aangenomen, er was slechts één stem verschil. Toen dat verbod eenmaal was bepaald, kon de centrale vuurwerkshow wel op een ruime meerderheid rekenen.

Zie ook: Arnhemmers willen verbod op afsteken vuurwerk, politiek gaat mee

"Whoehoe", juicht CDA'er Scott van den Broek, die zich al een tijd hard maakt voor het lokale verbod. "Dit is wat de Arnhemmers willen. De burgers krijgen veiligheid, plus verbroedering door de centrale show."

'Lichtshow of drones'

"Vuurwerk is niet meer van deze tijd", meent raadslid Muriël Simonis (GroenLinks). "Met een fijnstof-uitstoot en vervuiling op één avond, die alle normen tot in het absurde overstijgen. En overlast, angst en verwondingen voor mens en dier." Wat haar betreft wordt ook de show verduurzaamd, met bijvoorbeeld een lichtshow of drones.

"Idioot", noemt VVD-raadslid Steffenie Pape het besluit. Het verbod is volgens haar 'totaal niet te handhaven'. "Laten we ervoor zorgen dat we de mensen aanpakken die voor overlast zorgen en zich bezighouden met verboden vuurwerk. Alleen dan kan de rest van de stad genieten van het siervuurwerk dat we wel mogen afsteken."

"Tradities veranderen", stelt Vincent Bouma (PvdA). "Ook al vind ik dat persoonlijk als vuurwerkliefhebber jammer. Maar dat het nodig is, zien we elk jaar weer met alle schade die onverlaten veroorzaken." Toch stemde zijn partij tegen, omdat ze van mening is dat dit landelijk moet worden geregeld.

'Jointje kopen, maar niet aansteken'

Burgemeester Ahmed Marcouch heeft zijn bedenkingen, omdat een verbod op afsteken nog geen verkoopverbod betekent. Dat moet de wetgever regelen, legt hij uit. "Alsof je een jointje mag kopen: maar o wee als je hem aansteekt."

Zie ook: