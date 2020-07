120 euro per jaar besparen door plastic te scheiden

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Blikjes, plastic verpakkingen van hamburgers en de verpakking van melk." Jeroen de Rooij somt op wat er in zijn tijdelijke plastic-bak zit. Zijn gezin is één van de 10 huishoudens die meedoen aan de pilot. Jeroen heeft zich opgegeven via Facebook. "We zijn met z'n vijven thuis", zegt Jeroen.

"Dan heb je ook een mooi groot gezin om te kijken of het echt zoveel scheelt. Nu we met die oefening bezig zijn, is het wel duidelijk dat er heel veel PMD -plastic, metaal en drinkkarton- apart gaat."

Pilot

Betalen per kilo én nascheiding van plastic moet de gemeente Harderwijk naar het doel van 30 kilo restafval per inwoner in 2025 brengen. Maar de politieke partij Harderwijk Anders wil dat plastic vooraf wordt gescheiden. Daarom is de partij deze pilot gestart.

"Omdat onze gemeente het liefste heeft dat we ons plastic gewoon in de grijze container blijven gooien", legt Edwin Enklaar van de partij Harderwijk Anders uit. "Maar wij verwachten dat je dan veel meer voor je afvalinzameling moet gaan betalen aan het eind van het jaar."

Extra kliko

De gemeenteraad beslist donderdagavond hoe de afvalscheiding in Harderwijk er volgend jaar uit gaat zien. Als het aan Jeroen ligt is het prima dat er een extra plastickliko bij komt.

"Ik denk dat ik 120 euro per jaar kan besparen. Dat is mooi meegenomen, dus kom maar op met die plastic bak, dan gaan we aan de slag."