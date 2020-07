Aart de Kruijf vertrekt na 15 jaar als wethouder in Barneveld

Aart de Kruijf is sinds 2005 wethouder voor de SGP in Barneveld. In dit college is hij de eerste loco-burgemeester en verantwoordelijk voor onder andere ruimtelijke ordening, plattelandsontwikkeling en grondbeleid. Burgemeester Asje van Dijk wilde geen nu geen afscheid nemen van De Kruijf, maar bedankt hem vast voor het harde werk in de afgelopen jaren: "We zijn en blijven je dankbaar.''

De laatste periode heeft hij een zware dobber gehad aan de zandkwestie. Die kwestie, over vervuilde grond onder woonwijken, heeft hem zelfs een motie van wantrouwen opgeleverd. Die motie haalde het niet, maar op het handelen van De Kruijf in deze kwestie kwam veel kritiek.

'Wij gaan met pensioen'

De nu 68-jarige wethouder zei in 2017 dat hij de volle vier jaar vol wilde maken in deze collegeperiode. Daar is hij nu op teruggekomen: "Met pijn in het hart vertrek ik. Deze beslissing heb ik samen met mijn vrouw genomen. Wij gaan met pensioen."

Hij dankt God, zijn vrouw, de fractie, het bestuur, de raad en ambtenaren voor de afgelopen jaren. Begin oktober neemt hij officieel afscheid.

Zijn opvolger, Wijnne, zei woensdagavond tegen Omroep Gelderland dat hij het wethouderschap een enorme eer vindt. "Als je in je eigen gemeente wordt gevraagd wethouder te worden, moet je wel hele goede redenen hebben het niet te doen. Barneveld is een bruisende gemeente en het is een hele mooie klus om te gaan doen."

Kijk hier naar de reactie van Wijnne na de Statenvergadering.

Onlangs gaf burgemeester Asje van Dijk aan dat hij eind van dit jaar met pensioen gaat.