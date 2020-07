Gespreksgroep voor kinderen met een bijzondere broer of zus

Voor kinderen van 7 t/m 10 jaar die een broer of zus (brus) hebben met een beperking of problematiek, organiseert MEE Veluwe in samenwerking met het Steunpunt Mantelzorg van Koppel-Swoe een gespreksgroep in Epe. Er zijn zes bijeenkomsten die worden gegeven van 14.15 tot 15.45 uur. Ook is er een keer een ouderavond. De groep start op dinsdagmiddag 8 september a.s.

Voor kinderen die in een gezin wonen met een broertje of zusje met bijvoorbeeld ADHD, syndroom van Down, autisme of een chronische ziekte, kan het fijn en nuttig zijn om te praten met kinderen die hun situatie herkennen. In de Brussen gespreksgroep wisselen de kinderen ervaringen uit en vinden ze erkenning en herkenning. Ze krijgen steun en leren vaardigheden in de omgang met de bijzondere broer of zus. De kinderen gaan actief aan de slag met oefeningen, creatieve opdrachten, rollenspellen en een videofilm. Voor de ouders is er een ouderbijeenkomst waarin gesproken wordt over de positie en gevoelens van hun kind en wat hun kind nodig heeft om zich goed te (blijven) voelen.

De cursus start op dinsdagmiddag 14.15 uur tot 15.45 uur en bestaat uit 6 bijeenkomsten. Tevens is er een ouderavond. De gespreksgroep wordt begeleid door een consulent van MEE Veluwe en Koppel-Swoe. Voor de start van de groep is er een kennismakingsgesprek met de ouders, hun kind en de cursusleiders. Er zijn geen kosten verbonden aan deze cursus.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de Coördinator Steunpunt Mantelzorg door te bellen met 0578-67 67 67 of te mailen naar g.reumer@koppelswoe.nl.