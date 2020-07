Mondmasker verplicht bij Gelderse Vallei

‘Doordat patiënten en begeleiders van de spoedpost en eerste hart hulp (EHH) een mondmasker dragen zijn alle aanwezigen beschermd, tot definitief is vastgesteld of een patiënt al dan niet binnen de Covid-criteria valt. Omdat de toestroom van patiënten onregelmatig is, kan de 1,5 meter regel niet altijd worden gehandhaafd. Doordat alle patiënten en begeleiders bij de spoedpost een mondmasker dragen, kan de wachtruimte volledig worden benut.

Bij de ambulanceparkeerplaatsen blijven de voorzieningen bestaan om ambulances schoon te maken na vervoer van een Covid-19-verdachte patiënt’, zo laat het Gelderse Vallei weten in een verklaring.

Ambulances

Naast deze maatregel wordt de routing voor ambulances hersteld zoals vóór de Covid-19-uitbraak het geval was. Er word geen onderscheid meer gemaakt in een schone of een Covid-verdachte route bij de spoedeisende hulp (SEH). Ambulancepersoneel beoordeelt of patiënten een mondmasker kunnen dragen of dat dat medisch gezien niet mogelijk is.

Mondmaskers

Beveiliging deelt bij de spoedeisende hulp mondmaskers uit, maar patiënten en bezoekers die niet via een andere route het ziekenhuis binnenkomen, krijgen niet standaard een mondmasker, dit omdat zij al een digitale triage hebben gedaan. Uitkomsten van deze triage bepalen of er een mondmasker word uitgereikt.