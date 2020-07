Lokale Televisieprogramma's nu ook op de telefoon te zien

Wij zijn de lokale omroep voor Wageningen en omgeving en zenden ons lokale programma's via radio, TV/tekst-TV en social media uit. Wij hebben nu ook de mogelijkheid om via de website en onze app de televisieprogramma's te bekijken. Dus overal kan je nu de televisieprogramma's van de lokale omroep zien. Handig voor op de camping of in het park.

Op onze website is op de homepagina een link "live TV kijken" ingebouwd om het televisiekanaal van de omroep te zien. Overdag kijkt je dan naar tekst TV met veel nieuws en informatie, maar op elke heel uur worden de televisieprogramma's gestart.

Je kan op onze website komen door de RTVRijnstreek app te downloaden in de google playstore voor Androidtelefoons of via Itunes voor Iphonetoestellen. Klik de app open en kies daarna voor website. Bovenaan de website vindt je dan de link. Je kan ook op je telefoon via je browser de website van RTV Rijnstreek zoeken.

Het televisiebeeld zal in eerste instantie in een klein formaat te zien zijn maar als je rechtsonder in het beeld op het vierkantje klikt zal het televisiebeeld het gehele scherm vullen.

natuurlijk kan je ook alle radioprogramma"s live beluisteren via de app en onze website. Er is ook een mogelijk om de radioprogramma"s van bijv. 14 dagen geleden nogmaals te beluisteren met de link terugluisteren in het menu.

Klik hier om naar onze website te gaan