Dementerende ouderen uit Voorst moeten definitief weg, familie woedend

Met spandoeken en posters maken zo'n honderd Voorstenaren woensdagavond duidelijk dat ze de verhuizing niet pikken. "De bewoners zijn allemaal in de 90, ik denk niet dat je oude mensen nu nog moet gaan verhuizen", zegt Marian Berends. Begin juni kreeg ze de mededeling dat Sensire de zorg voor haar 91-jarige dementerende moeder in Voorst niet wil voortzetten, waardoor een verhuizing noodzakelijk is.

Hoop op overname

De woonzorgcoöperatie Voorst reageerde geschokt op dit besluit en ging op zoek naar een nieuwe zorgaanbieder voor de 24-uurs zorg. Wekenlang leek het erop dat zorgaanbieder PGVZ uit Kampen de rol van Sensire zou overnemen. De zes bewoners om wie het gaat willen in het complex blijven, net als een groot deel van het personeel, waardoor alleen het zorgkantoor nog akkoord moest gaan met de overname.

Maar dat akkoord komt er niet, blijkt nu. PGVZ kan volgens het Zorgkantoor Midden IJssel de kwaliteit en continuïteit van de 24-uurs zorg op de Benring onvoldoende waarborgen. "Wij zijn verantwoordelijke voor goede/betaalbare langdurige zorg in de regio. We kijken of een partij dat kan bieden en hebben gezien dat dit onvoldoende geborgd is. Het zorgaanbod dat gevraagd wordt voor deze groep kunnen zij op dit moment niet bieden", aldus Hester van Hartingsveld.

"Goede voorziening wordt onthoofd"

Hierdoor gaat er een streep door de plannen van PGVZ. "Ze hebben ons geen contract gegund en daar leggen wij ons bij neer", reageert bestuurder Gosse Noppert. De tijdsdruk die erop zit - Sensire stopt per 1 augustus - maakt het volgens Noppert extra moeilijk om alles rond te krijgen. "Je zit met personeel en vakanties die eraan komen. Het is heel lastig."

Wethouder Wim Vrijhoef van de gemeente Voorst noemt het sluiten van de afdeling een aderlating voor het dorp. "Het is heel teleurstellend dat een goede voorziening op deze manier wordt onthoofd." Op de lange termijn heeft de gemeente nu minder mogelijkheden om mensen te laten wonen waar ze willen wonen. "Niet ieder dorp kan alle voorzieningen hebben, maar we hadden deze voorziening al en die gaat nu weg."

Gemeente kan niks doen

Vrijhoef stelt dat het zorgkantoor PGVZ om bureaucratische redenen afwijst. "PGVZ is in Apeldoorn en Zwolle wel gecontracteerd voor dezelfde vorm van zorg, waarom kan dat dan hier niet?" De gemeente heeft echter geen instrumenten in handen om de zorg in Voorst alsnog te behouden. "Wij gaan er immers niet over."

Familieleden en de woonzorgcoöperatie Voorst willen het er niet bij laten zitten, ze beraden zich nu op vervolgstappen. Mocht dit niks opleveren dan moeten de zes ouderen voor 1 augustus verkassen.

