Station Oost Gelre? 'Buiten de gemeente is die naam niet bekend'

Het idee voor de naamsverandering kwam dinsdagavond van D66 en Nieuwe Liberalen tijdens de digitale raadsvergadering van Oost Gelre. Bonsen stond niet alleen in zijn afwijzing, ook de andere partijen schoten de motie van bovengenoemde twee partijen af.

Cynisch

Het voorstel leek zelfs niet serieus genomen te worden. "Het belangrijkste is bewaard voor het laatste", zei Richard Klein Tank op enigszins cynische toon. "Een wijziging is wat ons betreft niet aan de orde en het lost niets op. Oost Gelre heeft geen topografische bekendheid."

Naambord op perron in Lievelde. Foto: Omroep Gelderland

Daar dachten de indieners van de motie - uiteraard - anders over. "Het is logisch dat een station naar de gemeente is vernoemd en de ingang van Oost Gelre ligt bij het station in Lievelde. Het is een naam waarmee ProRail en de NS wel kunnen instemmen", aldus Jerry van der Meulen van D66.

'Kers op de taart'

Gerard Klein Gunnewiek van Nieuwe Liberalen ging nog een stap verder in zijn pleidooi: "In 2005 zijn we een grote gemeente geworden en over tien tot twintig jaar heeft Oost Gelre meer dan 20.000 tot 40.000 inwoners erbij. Dan zijn we echt een grote gemeente en een station is dan de kers op de taart van de gemeente. Dan moet het station heten naar de naam van onze gemeente, dus Oost Gelre."

Behalve de PvdA waren ook de andere partijen niet te vermurwen. VVD en CDA koppelden de plaatsnaam aan het station in plaats van de gemeentenaam. Ronald Willering (Onafhankelijken Oost Gelre) stelde dat bezoekers van de Zwarte Cross wel het station Lichtenvoorde-Groenlo kennen, ook al ligt het in Lievelde, maar dat Oost Gelre onbekend is. "Bovendien mis ik de financiële onderbouwing. Aan zo'n verandering hangt een fors prijskaartje en daar zitten we in coronatijd niet op te wachten."

Wethouder Bonsen repte 'naar verluidt' van zo'n 150.000 tot 200.000 euro: "Een stevig kostenplaatje, ik ontraad de motie. En de huidige naam is goed. Station Lichtenvoorde-Groenlo is bekend."