Tekort aan huisartsen dreigt in Gelderse Vallei

"Je hebt kans dat mensen langer moeten wachten voordat ze zorg kunnen ontvangen", zegt de Edese huisarts Ronald Hendrikse. "Daardoor komen ze te laat bij de huisarts terecht en kunnen ze niet meer optimaal behandeld worden. Ze blijven dan ziek of ze blijven met ernstige gevolgen kampen van de ziekte die ze hebben."

Behalve het huisartsentekort ziet Menzis ook andere risico's als de zorg niet aangepakt wordt.

GGZ en ouderenzorg

De wachttijden bij GGZ-instellingen zijn nu al lang, maar dreigen nog langer te worden. Ook blijkt uit de cijfers die Menzis verzamelde dat er de komende jaren te weinig mensen zijn om onze ouderen goed te verzorgen. Dat komt omdat het aantal 65-plussers in de regio toeneemt. Die vergrijzing gaat gepaard met een sterke stijging van het aantal inwoners die specialistische ouderenzorg nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege dementie.

Het aantal inwoners met dementie groeit met ongeveer 50 procent en het aantal chronisch zieken, met name met gewrichtsslijtage en hart- en vaatziekten, stijgt ook.

Anders inrichten

Overigens noemt Menzis de zorgarbeidsmarkt in zijn algemeen voor de Gelderse Vallei "enigszins gunstig". De verwachting is dat er 500 zorg-werknemers bij komen. Maar het aantal mantelzorgers neemt af en mensen hebben dus meer zorg nodig. Daardoor komt de zorg de komende jaren toch nog handen tekort.

Volgens Menzis moet er daarom wat veranderen. De zorg zou bijvoorbeeld moeten inzetten op efficiënter werken met behulp van techniek. "Technische ontwikkelen zullen naar verwachting een grote rol gaan spelen om ouderen (toch) langer thuis te kunnen laten wonen en om personeel efficiënter in te kunnen zetten."

Huisartsen kunnen bijvoorbeeld al digitaal vragen van patiënten beantwoorden, dat scheelt. "Dat kan ik op mijn eigen tijd doen, als ik even tijd over heb", stelt huisarts Hendrikse. Hij vindt dat ideaal en ziet er de toekomst in. "Dat zal zich doorontwikkelen."

Volgende stap: oplossing

“Het is duidelijk waar de aandachtspunten liggen, de volgende stap is nu met elkaar gaan nadenken over oplossingen”, aldus Mirjam van ’t Veld, voorzitter Raad van Bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei. “Met álle deelnemende partijen gaan we nu aan de slag om een gezamenlijke visie voor de regio te ontwikkelen."

Veel regio's kampen overigens met (dreigende) personeelstekorten in de zorg. De komende weken maken zorgverzekeraars in onderzoeken de details daarover bekend zodat zorgverleners en gemeenten weten waar ze de komende jaren precies op in moeten zetten.

Gelderse Vallei

De regio Gelderse Vallei bestaat uit zeven gemeenten met in totaal 310.000 inwoners. Het gaat om Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.

