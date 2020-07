Waar moet dit poolvosje heen? Bij de dierenambulance kan-ie niet blijven

Dierenambulance Nijkerk zit in de maag met een poolvosje. Dat dier zat in een loods in Barneveld en kon uiteindelijk worden gevangen. Maar het poolvosje kan nergens heen, zegt Alfred de Wild van de dierenambulance. Stichting AAP in Almere dat doorgaans dieren opvangt, is vanwege coronamaatregelen tot 1 september dicht.

Het dier is in goede gezondheid, zegt De Wild. Hij schat de poolvos op een maand of drie oud. "Mogelijk gekocht op een markt in België of hier gefokt en gehouden en uiteindelijk toch weggedaan."

Poolvossen komen in het wild in ons land niet voor. Hun leefgebieden zijn de arctische toendra van Noord-Amerika, Noord-Europa en Noord-Azië. De Wild: "De vos is te jong om helemaal te komen lopen."

Grommen en blazen

Mak is het gevonden dier niet bepaald, gaat De Wild verder. "Het zat in een hoekje en toen we het wilden pakken blies en gromde het."

Hij zocht na de vondst van het jonge dier contact met Stichting AAP in Almere. Die vangt naast apen exotische dieren op. Maar de stichting moet vanwege de uitbraak van corona al maanden 'nee' verkopen. Dat blijft tot 1 september van kracht, zegt woordvoerder Peter de Haan.

"We willen geen onnodige verplaatsingen van mensen en dieren en we draaien met een minimale bezetting. Alleen dieren die in beslag zijn genomen, vangen we op", reageert De Haan.

Hij adviseert de dierenambulance in Nijkerk contact te zoeken met de gemeente Barneveld. "Mogelijk is er een asiel in die gemeente dat een plekje heeft."