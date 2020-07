Bruls: ‘Waalstrandje is geen no-go area, maar zeker ook geen recreatieplek’

Burgemeester Hubert Bruls (CDA) van Nijmegen wil niet het predicaat ‘no-go area’ plakken op het Waalstrandje, maar benadrukt ook dat het een natuurgebied is en geen recreatieplek. Extra handhaven in verband met de overlast op deze plek is volgens de burgemeester niet doenlijk en ook niet zinnig.

‘Er zijn altijd al donkere steegjes geweest’

Verschillende partijen stelden woensdagmiddag vragen aan de burgemeester naar aanleiding van zijn eerdere oproep op om het gebied te mijden naar aanleiding van overlast en incidenten ter plekke. "Ik zou het zeker geen no-go area willen noemen", zegt Bruls. "De voorbije weken gebeurden zijn er zaken gebeurd als beroving, intimidatie en wat licht geweld en dat is natuurlijk niet toelaatbaar. Er is dan ook meer gecontroleerd door de politie. De populariteit van deze locatie is steeds groter geworden, in die mate ook dat de sfeer er verandert als de avond valt. Er zijn altijd al donkere steegjes geweest, plekken waar je minder kunt optreden. Dan zeg je toch ook tegen je kinderen dat ze daar beter niet kunnen komen? Ik wil toch wel een appèl op de samenleving doen: denk even na waar u heengaat. Ik snap niet waarom mensen daar willen gaan recreëren bij nacht en ontij. Volgens kies je er dan voor om dingen te doen die papa en mama niet mogen zien. Als je dat als ouder toelaat, draag je er ook aan bij."

"Term Waalstrandje is ronduit misleidend"

"Maar voor de goede orde: dit is geen strand, maar een natuurgebied van Staatsbosbeheer", zegt Bruls. "Er zijn geen faciliteiten, er is geen weg naartoe en er is ook geen restaurant. Hier moeten dieren nu opeens achter een hek omdat mensen er komen. De term Waalstrandje is daarom ronduit misleidend. Het is in feite niet meer dan een strook zand die het groen scheidt van het water."

Handhavingscapaciteit

De handhavingscapaciteit is beperkt, zegt Bruls, en moet ingezet waar deze het hardst nodig is. "We hebben verderop op de Waalkade te maken met veel grote overlast, en daar hebben we de handen vol aan. Dan kies ik daarvoor in plaats van het beschermen van paarden, insecten en zandkorrels. Ook bij de Lentse Plas en Veur-Lent hebben we de capaciteit ook hard nodig. Het is absurd om een natuurgebied helemaal te moeten beveiligen, want mensen komen er veelal via de Ooijpolder en niet slechts over het Ooijpoortbruggetje. Dan moeten we er een geasfalteerde weg naartoe leggen, zodat de politie er kan komen en beveiliging regelen. Laten we ons niet opjagen door een paar incidenten."

