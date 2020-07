Celstraf voor mannen in 'rijdende bom' in Duiven

Twee mannen uit Utrecht en een man uit IJsselstein zijn veroordeeld tot celstraffen voor het voorbereiden van een plofkraak. De drie waren in april vorig jaar in een snelle huurauto onderweg naar Duitsland. De politie hield hen bij een tankstation in Duiven staande en vond in de auto spullen waarmee een plofkraak kon worden gepleegd.

In de auto lagen onder meer een breekijzer, gasflessen en een taser. Eén van de hoofdafsluters van de explosieve stoffen in de gasflessen was geopend en in de kofferbak was een grote hoeveelheid benzine aanwezig. Het mag een wonder heten dat het niet misging: een kleine schok was al voldoende geweest om de auto te doen ontploffen en bovendien werd in de wagen gerookt, deelde de rechtbank woensdag mee. Die sprak dan ook van een 'rijdende bom'.

De man van 23 uit IJsselstein en één van de Utrechtse verdachten (22 jaar) zijn veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. Eén van hen had al een strafblad en bevond zich nog in zijn proeftijd. De andere man uit Utrecht (20 jaar) gaat acht maanden de cel in. Hij kreeg ook nog vier maanden voorwaardelijk.

