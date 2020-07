Gemeente Arnhem wil bewoners wel informeren, maar brieven zijn kwijtgeraakt

"We balen als een stekker", reageert wethouder Jan van Dellen op vragen van raadslid René Kraaijenbrink (Arnhem Centraal) over het 'mysterie van 1900 brieven'. Daarmee had de gemeente omwonenden van de Drielsedijk in de wijk Elderveld willen informeren over de plannen om kunstenaarscollectief KW37 daar te huisvesten. Maar die brieven raakten zoek.

"Er is geen brief bezorgd", erkent Van Dellen. De wethouder verklaart dat deze wel zijn binnengekomen bij PostNL, maar dat de postzak kwijt is geraakt.

'Stap gemist'

Het is Van Dellen helder dat er hierdoor een 'duidelijke stap' in de communicatie is gemist. Er komt een nieuwe brief en de gemeente gaat alsnog met de omwonenden in gesprek, belooft hij.

Kraaijenbrink heeft nog drie adviezen voor de wethouder: communiceren, communiceren, communiceren.

