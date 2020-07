Meerderheid voor stikstofmiljoenen in Statendebat vol botsingen

In de Provinciale Staten is een meerderheid voor het beschikbaar stellen van 32,5 miljoen euro voor de aanpak van de stikstofproblemen. Dat werd duidelijk bij de bespreking van de Perspectiefnota, een vergadering vol botsingen tussen partijen.

De stikstofmiljoenen zijn vooral bedoeld voor kalverhouderijen. Die sector is zwaar getroffen door de coronacrisis, maar zit niet in een van de stoppersregelingen van het Rijk.

De provincie heeft 20 miljoen gereserveerd voor het verplaatsen of beëindigen van bedrijven. Daarvan is 10 miljoen bedoeld voor innovatie van de sector. Later op de avond wordt gestemd over de voorstellen.

Coalitiepartijen botsen

Veel partijen spraken tijdens de Perspectiefnota hun zorgen uit over de financiën van gemeenten. Coalitiepartijen PvdA en het CDA botsten op dat onderwerp met de VVD.

Die partij wilde in kaart gaan brengen waarom de ene gemeente het beter doet dan de ander om vervolgens schouder aan schouder te gaan staan met gemeenten. "Dan is het kalf al verdronken, we moeten nu schouder aan schouder staan met die gemeenten", stelde PvdA'er Fokko Spoelstra. Volgens het CDA is dat beeld van de gemeenten er nu al.

Clash PVV en andere partijen

Ook was er een clash tussen de PVV en diverse partijen. De PVV verweet Statenleden dat zij tijdens de coronacrisis niet naar de Statenzaal wilden komen, maar digitaal wilden vergaderen. "Het had hier prima gekund, ook met de RIVM-maatregelen", stelde Marjolein Faber.

Digitaal vergaderen werkt niet Marjolein Faber

“De pot verwijt de ketel dat die zwart ziet”, reageerde Dirk Vreugdenhil van de ChristenUnie. “Wat is erger? Digitaal vergaderen in plaats van fysiek vergaderen of weglopen uit een digitale vergadering.” De PVV verliet de eerste digitale vergadering, omdat het volgens hen niet volgens de regels was. Het CDA stelde dat de PVV wegliep van de verantwoordelijkheid.

“Digitaal vergaderen werkt niet. Van Mierlo zei het al: de geur van wilde beesten. Politici willen met elkaar in gesprek zijn. Ook dit debat - fysiek - dat werkt toch veel fijner", aldus Faber.

Mijn kinderen waren in de pubertijd ook overal op tegen Janet Duursma

Ook Duursma van GroenLinks deelde nog een sneer uit in de bijdrage van de PVV. "Mijn kinderen waren in hun pubertijd ook overal op tegen." Faber reageerde door te stellen dat grote wereldmachten veel bepalen. "Het is een illusie om te denken dat wij als provincie nog iets in de melk te brokkelen hebben. Het is gerommel in de marge van een schijndemocratie."

Gedeputeerde Jan Markink reageerde geprikkeld. "Dit gaat me wel heel erg ver. Dit gaat me aan mijn hart. We maken hier wel degelijk keuzes, bijvoorbeeld over stikstof."

Aanvaring coalitie-oppositie

Oppositiepartijen SP en 50Plus laakten de rol van de coalitie, zij voelen zich als oppositiepartijen buiten spel gezet. "Het is een gevoel dat je bekruipt. Er is in een jaar tijd amper een motie van de oppositie aangenomen", stelde Leendert Lodder van 50Plus. Coalitiepartij VVD herkende zich niet in dat beeld. "Ik heb in de Nijmeegse raad gezien wat oppositie-coalitie betekent. Daar zag je dat een motie werd afgewezen en vervolgens een week later - dan door de coalitie ingediend - werd aangenomen."

Verschillende partijen gaven vervolgens aan met elkaar in gesprek te gaan. Later was er weer een aanvaring. Marjolein Faber stelde dat rondzoemt dat coalitiepartijen eerder worden geïnformeerd dan oppositiepartijen. "Ik kan het niet hard maken, dus ik vraag het maar gewoon aan de gedeputeerde." Peters van de VVD wilde bewijzen. "Namen en rugnummers, want dit raakt de integriteit. En als u weet wat rondzoemt, weet u ook welk bijtje dat is." Faber reageerde dat ze haar bronnen nooit prijsgeeft. Markink stelde dat coalitiepartijen niet eerder worden geïnformeerd dan oppositiepartijen.

Natuurinclusievere landbouw

Tijdens de vergadering werd ook ingestemd met een bedrag van zes miljoen euro voor een platform om de landbouwgrond natuurinclusiever te maken. Dat platform - waar twintig organisaties aan meewerkten - moet advies gaan geven, praktijkonderzoek gaan doen en boeren en burgers bij elkaar gaan brengen.