Longartsen overspoeld door ex-coronapatiënten, verbazing over diversiteit aan klachten

"Het is heel druk", zegt longarts Anneke van Veen van het CWZ in Nijmegen. "Gelukkig niet meer in het ziekenhuis; maar nu is het heel druk op de polikliniek. Want alle mensen die de afgelopen periode zo ziek zijn geweest, komen nu terug op onze spreekuren. Het is een poliklinische golf."

Dat beaamt longarts Bram van den Borst die werkt in Dekkerswald in Groesbeek, één van dé expertisecentra voor longziekten en onderdeel van het Nijmeegse Radboudumc. "Er worden weer extra uren gemaakt en hulptroepen ingevlogen om de grote groep mensen die ziek is geweest terug te zien."

Verbazing over klachten

Waar de longartsen tegenaan lopen, is de onbekendheid van de ziekte en de klachten die niet goed te plaatsen zijn. "Ik verbaas me over de diversiteit aan klachten", zegt Van den Borst. Net als zijn collega in het CWZ. "Eigenlijk tasten we opnieuw in het duister, net als drie maanden geleden. Er is ook weinig relatie tussen de ernst van de aandoening en waar patiënten nu tegenaan lopen."

De beperkingen van ex-coronapatiënten kunnen we nog niet verklaren longarts Anneke van Veen

"Sommige patiënten die ernstig ziek op de intensive care hebben gelegen, hebben nauwelijks klachten", zegt Van Veen. "Terwijl mensen die thuis ziek zijn geweest nu tegen enorme beperkingen aanlopen. En eigenlijk weet ik niet waar die enorme beperkingen vandaan komen. Dan is de longfoto goed en de longinhoud ook, dus moeten we verder zoeken." Patiënten klagen vooral over extreme vermoeidheid, spierpijn en kortademigheid.

Ex-coronapatiënten doen revalidatie-oefeningen in de St. Maartenskliniek in Ubbergen bij Nijmegen. Foto: Omroep Gelderland

"Het is écht het ontdekken van een nieuw ziektebeeld", zegt ook Van den Borst. "We moeten al doende een patroon zien te ontdekken in de klachten en zoeken naar een behandeling." De artsen proberen daarvoor kennis en informatie met andere artsen te delen. "Dat zou wat mij betreft nog wel wat beter kunnen", besluit collega Van Veen.

