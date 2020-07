Nijmeegse subsidies verdeeld. “Geld weer naar gevestigde organisaties”

Het college volgt hiermee het advies van de commissie Groei.

16,5 miljoen naar 6 grote instellingen

Die adviescommissie baseerde zich op de doelstellingen die de gemeenteraad in september 2019 heeft vastgesteld: kunst en cultuur voor en door iedereen, aantrekkingskracht van Nijmegen vergroten door cultuur en ruimte voor innovatie en creativiteit.

Het geld gaat vooral naar de zes grote culturele instellingen in Nijmegen: de Bibliotheek, cultuurhuis de Lindenberg, poppodium Doornroosje, filmhuis LUX, Museum Het Valkhof en de Schouwburg & De Vereeniging. Gezamenlijk krijgen zij voor de periode 2021 – 2024 ruim 16,5 miljoen euro.

Kritiek

Dat is dan gelijk ook één van de kritiekpunten bij organisaties van wie subsidieaanvraag werd afgewezen zoals The Academy Foundation/Hiphop Mansion. Mirriam Schreurs die namens deze organisatie een aanvraag deed van ruim € 96.000 is “op zijn zachtst gezegd not amused dat het gehele advies wederom bestaat uit het gevestigde culturele landschap van Nijmegen met een enkele ‘nieuwere’ organisatie.”

Volgens Schreurs wordt hen verweten dat ze een te jonge organisatie zijn met te weinig draagkracht. “Echter in praktijk zijn wij juist de cultuurmakers die met de diverse doelgroepen werken.” Eerder probeerde ze de kritiek te omzeilen door samenwerking te zoeken met cultuurhuis de Lindenberg als “sterke aanvrager met jarenlange ervaring en status…maar zij houden hun poot stijf. Hoogstwaarschijnlijk wisten zij bij voorbaat al hoe de taart verdeeld zou worden", aldus Schreurs.

"Sprenkeltje hoop"

De commissie die de subsidies heeft beoordeeld schrijft aan de raad juist: “Urban is als discipline nog weinig zichtbaar in Nijmegen.” En dat is precies het gebied waarop de organisatie van Mirriam Schreurs zich begeeft. Zij geeft de moed dan ook niet op, want in oktober mag zij een nieuwe aanvraag doen. “Het geef ons een sprenkeltje hoop dat er een magere 85.000 euro beschikbaar komt voor urban.”

De commissie is lovend over de aanvragen van Doornroosje en Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid. Over de Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw de Vereeniging en LUX is de commissie positief, al geeft ze aan dat beide organisaties het met weinig middelen moeten zien te redden. "Bij de Lindenberg en Museum Het Valkhof-Kam heeft het de afgelopen jaren gerommeld" zo schrijft de commissie aan de raad. Daarbij doelt de commissie op interne strubbelingen bij Museum het Valkhof en bij de Lindenberg.

Wethouder Noël Vergunst is blij met het advies van de commissie Groei en gaat daar nu mee aan de slag. “Al is het natuurlijk duidelijk dat de coronacrisis het culturele veld voor grote uitdagingen stelt, met deze subsidietoekenningen legt de gemeente een belangrijke basis om cultuur voor de stad te behouden en te verbeteren.”