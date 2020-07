Boeren doen in Doetinchem aangifte tegen minister

De boeren hadden zich rond 11.00 uur verzameld bij de TimpDrive in het buitengebied van Etten. Ze kregen van de gemeente en de politie de ruimte om woensdag actie te voeren op verschillende locaties in Doetinchem. Hoewel het protest niet op de juiste manier is aangemeld, is besloten om de actievoerders niet tegen te houden.

De gemeente geeft aan dat dinsdagmiddag de aanvraag binnenkwam, wat formeel niet op tijd is. “Maar daar gaan we niet al te moeilijk over doen”, laat een woordvoerder van Doetinchem weten. “Ze komen, en we willen ze uiteraard ontvangen. In afstemming met de politie kijken we hoe we het veilig kunnen laten verlopen.”

Hoewel de boeren van plan waren naar het gemeentehuis te gaan, zet de gemeente in op een ontmoeting met een bestuurder bij het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, ook om drukte in de binnenstad te vermijden.

Agenten zullen het protest niet begeleiden, maar bewaken wel de openbare orde. “We hebben goed contact met de organisatie en ze zijn van harte welkom hier in Doetinchem”, zegt teamchef Patrick de Koeijer van de politie Achterhoek West, die aangeeft dat er in Gelderland geen sprake is van een demonstratieverbod. “We hebben niet het idee dat het tot rare dingen gaat leiden. Ze willen een punt maken, en dat mag ook.”

Zie ook: Boeren clashen met milieuactivist in Lent: hier ging het over