Kun je wel een hart onder de riem gebruiken? Rijd dan (virtueel) mee met de Gelukseend

Wie kent het niet? De onnavolgbare charme van de 2CV Eend? Bij velen roept de Eend bijzondere herinneringen op. Menigeen wordt geraakt door de 2CV met al haar eenvoud, souplesse en charme, dakje open… Het ‘Eend-gevoel’!

Voor mij begint geluk al wanneer ik achter het stuur van mijn 2CV Gelukseend stap, toerend door het prachtige IJssellandschap en over mooie weggetjes. De wereld een beetje mooier maken, daar ligt mijn hart. Anderen een hart onder de riem steken, wanneer we soms kwetsbaarder zijn, een beetje geluk meegeven. Dat is waar ik gelukkig van wordt!

Coronahulp: ook virtueel mee met de 2CV

Juist nu tijdens de Corona-crisis is de verbondenheid zo belangrijk, en juist nu moeten we omkijken naar elkaar. Ik zet me daarvoor in met mijn ‘Gelukseend’ als persoonlijk initiatief.

Het doel is mensen die normaal gesproken, buiten de Corona-crisis, al kwetsbaar zijn juist nu extra aandacht te geven. Een moment van geluk. Helermaal gratis. Mensen die alleen en eenzaam zijn, ouderen, mensen die een hart onder de riem kunnen gebruiken. Juist nu maken we contact via telefoon, beeldbellen, een goed gesprek. En een persoonlijk kaartje in de brievenbus. Niet eenmalig, wel regelmatig.

De Gelukseend neemt mensen mee, voor een beetje meer geluk! Normaal gesproken ontspannen op de achterbank, maar nu ook virtueel. Alsof je een bijrijder bent…

Met mijn oldtimer 2CV Eend rijd ik over de landelijke weggetjes over het platteland door de uiterwaarden van de IJsselvallei. We passeren bijzondere plekken, prachtige natuur, koeien in de wei, een haas in het veld, akkers, boomgaarden, prachtige landhuizen. Plekken waar herinneringen liggen. Plekken die mensen als bijzonder ervaren. Plekken waar iemand zijn hart kan ophalen.

Hoe dan? Zo dus!

Telefonisch of via beeldbellen spreek ik een persoon, over wat er leeft, herinneringen, verhalen. Over belevenissen en mooie momenten van ‘toen’ in deze regio. Ook bespreken we welke plek deze persoon graag zou willen zien. Dat kan rondrijden in een gebied zijn, maar ook een speciale plek zijn waar ik via mooie weggetjes naar toe rijd.

De Gelukseend gaat op pad en de 'bijrijder' ontvangt achteraf een video van de rit. Is iemand minder digitaal ingesteld, dan komen er foto’s, onderweg en van de betreffende plek. Van de foto’s worden kaarten gemaakt die deze persoon in de bus krijgt met een persoonlijk bericht.

De Gelukseend Corona-hulp rijdt in de regio IJsselstreek, Stedendriehoek. Gemeente Voorst, Deventer, Apeldoorn, Zutphen.

Elk klein beetje geluk is toch maar mooi weer meer geluk. Dat gun ik iedereen. Soms kunnen we een steuntje in de rug gebruiken, hoe fijn is juist dan een portie onverdeelde aandacht en even genieten! Dus meld je aan via onderstaand formulier.