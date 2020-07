Boeren clashen met milieuactivist in Lent: hier ging het over

De groep agrariërs maakt zich boos over de manier waarop Vollenbroek de stikstofproblematiek wil oplossen. Aanvankelijk wilden ze met een veel grotere groep afspreken met Vollenbroek, maar de politie liet hen Nijmegen niet in. Daarop volgde een ontmoeting onder toeziend oog van de politie.

De groep werd naar een groot parkeerterrein bij Lent gedirigeerd. Ook Vollenbroek ging naar die locatie. Eenmaal aangekomen maakten de boeren met een 'elleboog' kennis met Vollenbroek, omdat elkaar de hand schudden niet is toegestaan. Daarna overhandigde Thijs Wieggers uit Mariënvelde namens een grote groep agrariërs een brief aan Vollenbroek.

Vollenbroek was het die de Nederlandse stikstofaanpak aankaartte bij de Raad van State. Eind mei vorig jaar kreeg hij gelijk. Daardoor kwamen 18.000 bouwprojecten stil te liggen en zagen Nederlandse boeren problemen opdoemen in hun werk.

In de brief staat geschreven dat de boeren zich in een hoek gedrukt voelen en monddood gemaakt worden. Boerenbedrijven en aanverwante industrieën zullen omvallen door alle regelgeving, zeggen de boeren.

Vollenbroek las die brief voor in het bijzijn van een delegatie van zo'n tien agrariërs, waarna hij het gesprek aanging met boer Wieggers. Dat verliep kalm, maar op enkele momenten liepen de emoties op. Boeren maanden elkaar rustig te blijven en elkaar uit te laten praten. Dat ging met horten en stoten, maar zonder dat het grimmig werd.

'Ot en Sien-landbouw'

Wieggers en consorten beklaagden zich openlijk dat Vollenbroek terug wil naar een veel kleinere productie, zogenaamde 'Ot en Sien-landbouw'. Die zou ertoe leiden dat de boeren niet meer iedereen van voedsel kunnen voorzien en dat eten daarmee onbetaalbaar wordt.

Vollenbroek ontkende dat hij zo'n scenario voor ogen heeft, maar kreeg daarna de wind van voren. Een boer uit Winterswijk verweet Vollenbroek dat hij niets beters te doen heeft dan procederen en dat hij in de kern 'een door zijn club gecreëerd probleem' aankaart. "Wat doet u eigenlijk de hele dag?", mopperde hij.

Wieggers wees Vollenbroek op problemen elders in de wereld. "U moet de Nederlandse boeren vergelijken met de boeren in Zuid-Afrika, die momenteel uitgemoord worden door de Afrikaanse bevolking. Die Afrikanen zijn niet zo snugger om gewassen te verbouwen, dus die komen weer in hongersnood. Wat doet de Nederlandse regering hier? Hetzelfde. Ze pesten ons het land uit. Ze doen hetzelfde als in Zuid-Afrika. We houden alleen verrotte natuur over, maar daar kun je niet van vreten", aldus Wieggers.

Te weinig geld

Vollenbroek verweerde zich door te zeggen dat hij het op veel punten eens is met de boeren. "Met name over het feit dat de boeren veel te weinig geld krijgen voor hun producten. Dat is eigenlijk de kern van het probleem", aldus de stikstofactivist.

Hij pleit voor Europese bescherming van de Nederlandse boeren. En hij is er ook niet op uit om tegen individuele boeren te procederen of het hen moeilijk te maken, zei hij. Waar het hem om gaat, is dat de natuur overeind blijft. De boeren kunnen en moeten daar volgens hem een bijdrage aan leveren. Daarnaast moet er minder worden gevlogen en moet de productie van biomassa teruggeschroefd.

De overheid en personen als u maken de boeren kapot Agrariër Thijs Wieggers

Als Nederland nu niet iets doet, waarschuwde Vollenbroek, is de helft van de boeren over tien jaar gestopt. In het voorbije decennium halveerde het aantal boeren en dat scenario dreigt opnieuw, als er geen betere bescherming komt.

Daar reageerden de agrariërs dinsdagavond als door een wesp gestoken op. "En hoe komt dat? Doordat boeren door de overheid en personen zoals jullie kapot worden gemaakt. Met regel op regel. En procedures waarmee de stikstof omlaag moet, de productie omlaag moet. Ze zijn er klaar mee."

Wanbeleid overheid

Na afloop zei Vollenbroek dat het gesprek met de boeren hem verraste. Tot 19.00 uur wist hij nog van niets. Bang voor de ontmoeting was hij echter niet. "Ik heb ze niet gedupeerd. De overheid heeft dat gedaan. De overheid heeft dertig jaar lang een wanbeleid gevoerd over de natuur. Dat is vorig jaar tot een explosie gekomen bij de Raad van State, maar daar hebben wij niet voor gezorgd. Wij waren de boodschapper, maar de overheid heeft ervoor gezorgd."

Vollenbroek sprak van een 'soms pittige, maar ook vriendelijke discussie'. Op veel punten zijn hij en de boeren het met elkaar eens, benadrukte de milieuactivist. "De boeren verdienen veel te weinig. Ze krijgen te weinig voor hun product. Dat vinden wij ook. Het is toch schandalig dat een boer 35 cent per liter melk krijgt? Bij de supermarkt kost het een euro. Dat kun je niet hard maken", aldus Vollenbroek.

De veevoermaatregel die recent werd ingesteld kan hem niet bekoren. Vollenbroek noemt het een prutsmaatregel. "Dat zet geen zoden aan de dijk, het is een doekje voor het bloeden. Maar de minister is op de toer van 'een beetje van dit, een beetje van dat'. We moeten 50 procent terug binnen tien jaar", verzucht Vollenbroek.

Minder eiwitten

Jan Dijkstra, universitair hoofddocent aan de Wageningen Universiteit, is het eens met de agrariërs en Vollenbroek. Minder eiwit in het veevoer om de stikstofuitstoot te verminderen heeft een risico voor diergezondheid van koe en kalf, zegt hij.



"Je moet je voorstellen: als een kalf minder eiwitten krijgt, is dat kalf vatbaarder voor ziektes. Die is minder vitaal. Als het lang duurt, kan dat betekenen dat het dier minder vitaal blijft. Veehouders voeren nu maïs, klaver en snijmaïs, vaak van het eigen land. Dat is ongeveer driekwart van het voer. De veehouder vult dat aan met een kwart krachtvoer. Voor de veehouder is dát de knop om aan te draaien. Met deze maatregel voor eiwitten is de veehouder een stuk van die knop kwijt, waarmee hij het rantsoen optimaal samenstelt voor de koeien."



De hoeveelheid eiwitten in z'n geheel terugbrengen is geen goed idee, betoogt Dijkstra. "Gemiddeld genomen krijgt een koe voldoende eiwitten binnen, maar dat verschilt wel per koe. Met deze maatregel ontneem je de veehouder de mogelijkheid om de individuele koe voldoende eiwitten te geven. Het levert een risico op. En de veehouder is bij wet verplicht de dieren goed te voeren. In die zin kun je je voorstellen dat een veehouder er alles aan wil doen om het eiwitgehalte toch te compenseren."