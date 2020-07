'Mishandeling vrouw aanleiding voor schietpartij in Arnhem'

Een mishandeling van een 62-jarige vrouw is mogelijk de aanleiding geweest voor een schietpartij in Arnhem. Dat zeggen meerdere buurtbewoners.

Na het incident zijn drie Arnhemmers opgepakt. De politie zegt dat er een melding binnenkwam van huiselijk geweld en daarom terughoudend te zijn met informatie.

Volgens de buurtbewoners werd dinsdag rond 21.30 uur een vrouw mishandeld in haar woning aan de Rietgrachtstraat. "Ze hebben de deur ingebeukt. Daarop is zij naar beneden gekomen en de vrouw liet ze niet binnen. Vervolgens is ze toegetakeld met ploertendoders. Ze is op haar hoofd geslagen", zegt één van hen.

"Een buurtbewoner kwam kijken en wilde de vrouw helpen, hebben ze achter tegen zijn hoofd geslagen. Ze hebben ook nog de ruiten van haar auto ingeslagen en toen zijn ze weggelopen."

Muggenscheetje

Rond middernacht was er een nieuw incident in de buurt, waarbij volgens de politie is geschoten. Daarbij zijn geen slachtoffers gevallen.

"Ik hoorde poef. Mensen zeiden dat er werd geschoten, maar het klonk meer als een muggenscheetje", zegt een getuige. "Ik dacht eerst dat het een alarmpistool was. Er stond een groep en drie verdachten zijn opgepakt. Ik weet bijna zeker dat twee van de verdachten dezelfden zijn als degenen die dat huis zijn binnengedrongen."

De politie kan dat niet bevestigen. Wel meldt een woordvoerder dat drie verdachten van 17, 18 en 50 jaar uit Arnhem zijn aangehouden. Zij worden verhoord over hun eventuele betrokkenheid.

Geliefd

De vrouw gaat woensdagmiddag aangifte doen. Ze is geliefd in de buurt, vertelt een andere buurtbewoner. "Iedereen kent haar hier. Een lieve vrouw, die voor iedereen klaarstaat. Vervelend wat er gebeurd is, want verder is het rustig in deze buurt. Hopelijk loopt het niet verder uit de hand."