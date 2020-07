'Jarenlang infiltrant bij extreemrechtse NVU uit Arnhem'

De krant is benaderd is door Richard Prein, een naaste medewerker van NVU-leider Constant Kusters, die zegt dat hij informatie uit de partij doorspeelde. Prein was 'kringleider' van de extreemrechtse partij in Noord-Brabant en werd in 2018 verkozen tot 'activist van het jaar'.

3000 euro vergoeding

Hij zou onder toeziend oog van de politie en AIVD meerdere extremistische activiteiten hebben georganiseerd, zoals een anti-Israël-demonstratie in Den Haag. Het protest zou samen met Racial Volunteer Force (RVF) worden gehouden, maar werd uiteindelijk toch afgeblazen. De AIVD is volgens NRC geïnteresseerd in deze splintergroeping, vanwege banden met de Britse neonazistische groep Combat-18.

Prein zegt dat hij van juni 2017 tot eind vorig jaar actief was als informant. Hij zou voor alle informatie 3000 euro hebben gekregen.

Kusters wantrouwde 'infiltrant'

Hij wil nu zijn naam zuiveren, omdat hij spijt heeft van zijn extreemrechtse verleden. De Fransman stelt daarnaast dat hij slecht is behandeld en dat de politie hem niet hielp bij het opsporen van linkse activisten die hem lastigvielen.

De politie en AIVD willen nog niets kwijt over de rol van Prein. Constant Kusters laat tegenover NRC wel weten dat hij al vermoedde dat Prein voor inlichtingendiensten werkte, maar dat niet hard kon maken. Uit wantrouwen ‘parkeerde’ hij Prein en gaf hij hem nauwelijks meer informatie, zegt de Arnhemmer.

