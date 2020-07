Student Proper verlengt contract bij NEC: 'nog niet uitgeleerd'

Zijn vorige verbintenis liep nog een jaar door. Beide partijen waren al langer met elkaar in gesprek en hebben nu een akkoord bereikt. En dat vervult het 18-jarige talent met trots. "Ja, natuurlijk. Ik zit hier al sinds de E-tjes en dan is het een geweldig moment om dit contract te tekenen en je langer te verbinden aan de club. Er was veel belangstelling van andere clubs, maar het is voor mij belangrijk om veel te gaan spelen. Ik ben ervan overtuigd dat er bij NEC genoeg ruimte is voor ontwikkeling en dat ik veel minuten mag maken."

Niet uitgeleerd

Proper speelde afgelopen seizoen eerst het WK onder 17 in Brazilië en maakte daarna zijn debuut in het eerste elftal van de Nijmeegse club. Na de winterstop veroverde hij een basisplaats. "Ik heb altijd gezegd dat ik bij elke stap goed na wil denken wat belangrijk voor mij is. Als je zo jong bent, moet je veel minuten maken. Ik ben zeker nog niet uitgeleerd bij NEC. Ik heb pas een paar wedstrijden in het eerste gespeeld. Ik denk het daarom een goede zet is om me langer te verbinden aan NEC."

Student Psychologie

De middenvelder combineert zijn voetbalcarrière met een studie Psychologie in Nijmegen. "Ja, het is een mooie bijkomstigheid dat ik de studie ernaast kan blijven doen. Ik kan het nu makkelijk combineren, maar ik heb daar niet over nagedacht toen ik met het contract bezig was. Ik dacht vooral dat op sportief vlak NEC de beste optie voor mij was."

"Ik moet wel iedere keer nagaan of de studie het voetbal niet in de weg zit. Daar ben ik heel erg attent op. Als ik merk dat het teveel wordt, zal ik ergens moeten schikken. Maar zolang het gaat, zal ik het blijven combineren. Ondanks alle corona-toestanden is het eerste jaar best wel goed gegaan. Ik heb niet alle vakken gehaald dit jaar, maar dat komt ook omdat ik niet alle vakken heb gedaan. Daar ben ik heel erg tevreden mee."

Het Gezicht van Nijmegen

Het contract werd getekend bij het Romeinse Masker op het eiland Veur-Lent. "Een heel mooi gevoel is dat. Ze kwamen met het idee om mij te koppelen aan Het Gezicht van Nijmegen. Dat laat wel zien hoeveel vertrouwen ze in mij hebben en dat ze mij als een jongen van de club zien. Daar ben ik heel erg trots op."

"Ik vond het ook leuk, omdat ik het masker heb gezien toen het hier werd opgezet. Het masker kijkt uit over Nijmegen. Wie weet gaat het nog heel veel mooie wedstrijden zien daar", lacht de voetballer.