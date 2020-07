Boeren protesteren op meerdere plekken in onze provincie

Er vinden dinsdagavond op diverse plekken in onze provincie acties van boeren plaats. Ze protesteren daarmee tegen het voorgenomen plan van minister Carola Schouten om eiwit in veevoer aan banden te leggen.

In Nijmegen is een groep van ongeveer 100 boeren aanwezig om een brief te overhandigen aan stikstofstrijder Johan Vollenbroek. Vollenbroek kaartte de stikstofproblematiek aan bij de Raad van State. Hij wordt door de boeren gezien als aanstichter van de problemen.

Vollenbroek is op de hoogte van de komst van de boeren en zal de brief in ontvangst nemen, zo is de verwachting.

In het Rivierengebied zijn tientallen boeren op trekkers aan het protesteren bij het distributiecentrum van Albert Heijn in Geldermalsen. Ze zijn het terrein opgereden en reden rondjes in de omgeving. De opkomst is massaal. In eerste instantie hebben de boeren de trekkers in de berm bij het distributiecentrum geparkeerd. De weg werd niet versperd waardoor het terrein van de AH wel bereikbaar bleef.

Later liepen de boeren het terrein op en eisten een gesprek met de leiding van het distributiecentrum in Geldermalsen. Daarbij parkeerden ze ook trekkers op de plekken waar vrachtwagens normaal laden en lossen. De leiding liet weten dinsdagavond het gesprek niet aan te gaan, maar woensdag contact te zoeken met de actievoerders om een afspraak te maken.

Ook in Arnhem zijn de boeren aan het protesteren. Daar is een groep aanwezig om op het politiebureau aangifte te doen tegen Schouten.

