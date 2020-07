Mogelijk twee universiteiten in Arnhem: 'We gaan geschiedenis schrijven'

Eind dit jaar moet het open: het Arnhemse innovatielab Connectr. Dat de Technische Universiteit Delft hier een rol in gaat spelen, was al bekend. Maar wethouder Jan van Dellen weet waarschijnlijk een tweede wetenschappelijke academie naar de Rijnstad te halen, vertelt hij dinsdag aan Omroep Gelderland. "Maar dat komt binnenkort wel naar buiten."

Het zou gaan om een 'mooie broer of zus in de regio', die ook vanuit gedragswetenschappen de energieomslag weet te versnellen. De Radboud Universiteit? "Dat zou best eens kunnen", zegt de wethouder met een knipoog.

'40 jaar over gesproken'

Over een universiteit in Arnhem is veertig jaar gesproken, benadrukt Van Dellen. "Hier gaan we met elkaar geschiedenis schrijven."

Het innovatielab wordt een samenwerking tussen de provincie Gelderland, Industriepark Kleefse Waard (IPKW), de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, ROC's, bedrijven en dus de universiteiten. Daar wordt straks gezamenlijk gewerkt aan duurzame oplossingen als energieopslag en waterstof, legt Van Dellen uit. "Daarmee creëren we nieuwe banen, maar willen we vooral versnellen in de omslag naar duurzame energie."

Tientallen miljoenen

Arnhem trekt dit jaar 200.000 euro uit voor het innovatielab, valt te lezen in de dinsdagmiddag gepresenteerde plannen. "Maar over de jaren heen, praat je over een gezamenlijke investering van tientallen miljoenen", licht de wethouder toe.

Het innovatielab komt op het IPKW-terrein.