Groen licht voor groot zonnepark ondanks massaal protest in Zwolle

Ondanks een massaal protest heeft de gemeenteraad van Oost Gelre dinsdagavond groen licht gegeven voor een zonnepark aan de Hegemansweg in de buurtschap Zwolle. De doelstelling in 2030 energieneutraal te zijn, gaf de doorslag. Voor de aanleg van zonneparken mag 50 hectare aan landbouwgrond opgeofferd worden.

PvdA, Onafhankelijken Oost Gelre (OOG) en D66 legden de prioriteit bij de afspraak om de doelstelling voor 2030 te halen. Raadslid Gerard Klein Gunnewiek (Nieuwe Liberalen) daarentegen hield vast aan zijn eerder verkondigde standpunt: "Landbouwgrond moet landbouwgrond blijven."

Alle bochten

VVD en CDA wezen al eerder op de 666 handtekeningen tegen de aanleg van het zonnepark aan de Hegemansweg en het gebrek aan draagvlak in Zwolle, maar wilden als coalitiepartijen het 'eigen' beleid van wethouder Marieke Frank niet afvallen. Hoewel de bewoners in het buitengebied van Zwolle tot de achterban van beide partijen behoren.

Met name CDA-fractievoorzitter Niek Bragt wrong zich in alle bochten om maar begrip te tonen voor het protest tegen het zonnepark. "Zwolle mag niet de batterij voor Oost Gelre worden", zei Bragt. "Maar we moeten ook de energiedoelstelling halen. We hebben afgesproken dat 1 procent van de landbouwgrond in Oost Gelre benut mag worden voor zonneparken en dat is die 50 hectare. We stemmen in met het voorstel."

Open brief

Bragt wilde ook geen uitstel van een jaar, zoals de PETZ (Positieve Energie Transitie Zwolle) in een open brief aan de gemeenteraad had voorgesteld. 'Ons voorstel is om eerst precies te inventariseren hoeveel stroom er momenteel al wordt opgewekt en hoeveel stroom er nodig is. Er zijn recent bij agrariërs nog grote daken volgelegd met panelen. En daar ligt zeker nog veel meer potentie', zo stond er in de brief.

PETZ is niet alleen tegen het zonnepark aan de Hegemansweg maar ook tegen het beoogde zonnepark Zomereiken in Zwolle.

"Zwolle wordt zeker niet de energiebatterij van Oost Gelre", reageerde wethouder Frank. "Dat is zeker niet de bedoeling, maar er komen twee parken in Zwolle, want dat ligt dicht bij het laadstation op de Laarberg. Die ligging maakt Zwolle interessant voor initiatiefnemers."