Politiek en jongeren in Nunspeet praten niet mét elkaar, maar over elkaar

Jongeren die politiek actief zijn in Nunspeet vinden dat zij niet serieus worden genomen door de 'oudere garde'. Het is geen incident, maar het gaat structureel niet goed, zegt een teleurgesteld JONG&Politiek Nunspeet. "Dit is niet de eerste keer dat we niet of te laat reactie krijgen van het college."

Na de oproep van minister-president Mark Rutte aan jongeren om zich te bemoeien met de coronamaatregelen ging JONG&Politiek Nunspeet aan het werk. De oproep was juist om de lokale overheid te benaderen. Dat deed JONG&Politiek, maar zes weken later is er tot hun grote ergernis nog geen reactie van de Nunspeetse politiek.

Excuses

Burgemeester Breunis van de Weerd belooft op zijn beurt - via de media - beterschap en biedt zijn excuses aan. Volgens hem is het er vanwege drukte nog niet van gekomen: "Maar los daarvan had na ontvangst van hun brief een antwoordmail verstuurd moeten worden. Dat is niet gebeurd, en dat vind ik spijtig."

Bovendien geeft Van de Weerd aan dat er wel degelijk iets gedaan gaat worden met de brief: "Laat ik voorop stellen dat ik het zeer waardeer dat er vanuit deze groep wordt meegedacht. De brief wordt geagendeerd voor een B&W-vergadering", aldus de burgemeester.

Geen incident

Daarmee lijkt de kou uit de lucht, maar dat is van korte duur. Want gevraagd om een reactie laten de jongeren weten: "Hoewel we de excuses waarderen, vinden we het jammer dat deze via de media komt en niet rechtstreeks aan ons. Dit is geen enkel incident, maar een structureel probleem waar een structurele oplossing voor moet komen. We vinden het belangrijk dat het college van B&W dit probleem op gaat pakken en beter communiceert via de mail wanneer wij in de toekomst een bijdrage leveren."

De jongeren geven aan dat het nu niet over de inhoud gaat. Ook niet over het wel of niet gelijk krijgen. "Probleem is dat communicatie twee kanten op moet werken en de kant van B&W Nunspeet is structureel stil", zeggen ze.

Omdat dit probleem zich volgens hen meerdere keren heeft voorgedaan vragen ze zich af of er andere mensen zijn met deze ervaring. Ze willen zicht krijgen in vergelijkbare miscommunicatie vanuit het college van B&W. Daarom doen ze een oproep om vergelijkbare situaties aan te melden.