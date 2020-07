Arnhem investeert miljoenen extra, juist vanwege de coronacrisis

Het Arnhemse college wil tot en met 2024 19 miljoen euro extra investeren in de stad. Dat doet het door projecten naar voren te trekken en extra geld te steken in onder meer werk, veiligheid en verduurzaming. Dat moet de Rijnstad snel weer 'boven Jan' helpen, grapt wethouder Jan van Dellen.

"We staan voor een crisis die we in ons leven nog nooit hebben meegemaakt", ziet wethouder financiën Ronald Paping. "Nu we ongeveer weten waar we aan toe zijn, wil je weer perspectief bieden. De hemel op aarde zal het wel nooit worden, maar Arnhem wordt hiermee over een paar jaar een hele mooie stad", blikt Paping vooruit.

6 miljoen voor banen

En daarvoor zijn juist nu investeringen nodig om Arnhem uit de crisis te trekken, meent het stadsbestuur dat dinsdagmiddag voltallig een toelichting gaf op de plannen. Zo vertelt wethouder Martien Louwers dat er bijna 6 miljoen euro extra naar het behoud en creëren van banen gaat. Bovenop de 8,5 miljoen euro die deze coalitie al uittrok om extra mensen uit de bijstand te halen.

Dat is nodig omdat ze verwacht dat er de komende twee jaar 500 tot 600 mensen extra in de bijstand komen door de crisis. Ondanks de extra miljoenen scherpt ze de coalitiedoelstellingen van 500 mensen meer uit de bijstand dan het landelijk gemiddelde niet aan.

'Eigen plek belangrijk'

Ook ziet Louwers dat het coronaproof maken van de daklozenopvang het aantal plekken halveert. Maar in plaats van deze uit te breiden, wil ze liever investeren in kleine woningen voor deze doelgroep. "Een eigen plek hebben is superbelangrijk."

Burgemeester Ahmed Marcouch krijgt extra geld voor veiligheid en ondermijning. Daarvoor verwacht hij onder meer zijn handhavingsteam met een man of vijf te kunnen uitbreiden. "Veiligheid is als de grond onder je voeten om op te kunnen springen", meent de burgervader.

'Zomer in Arnhem'

Voor mensen die de vakantie in Nederland doorbrengen of andere toeristen die de Rijnstad willen bezoeken wordt het programma 'zomer in Arnhem' gelanceerd, vertelt wethouder Hans de Vroome. Dat moet duidelijk maken wat er allemaal wanneer te doen is, ook buiten het centrumgebied.

Wethouder Cathelijne Bouwkamp gaat aan de slag met verduurzaming en vergroening. Zo moeten onder meer het Croydonplein in Kronenburg en de Ir. J.P. van Muijlwijkstraat 'klimaatadaptief' worden met meer groen en daardoor minder hitte. "Veel prettiger voor de omwonenden." Ook de grote veranderopgaven op milieugebied mogen volgens Bouwkamp door de crisis niet stil komen te liggen.

Financiële stabiliteit

Maar alle plannen gaan niet ten koste van de financiële stabiliteit van de stad, bezweert wethouder Roeland van der Zee. Zo is er onder meer ruimte gevonden in de gemeentelijke reserves, vielen de rijksbijdragen en corona-compensaties hoger uit dan verwacht en de zorgtekorten mee. De belangrijkste graadmeters om de financiële gezondheid te bepalen blijven daardoor de komende jaren gelijk of verbeteren zelfs, weet Van der Zee die verder wil investeren in duurzame mobiliteitshubs en de Rozet-garage wil opknappen en uitbreiden.

De financiële impact van de coronacrisis wordt nu voor dit jaar op 11,3 miljoen euro geschat. Ondanks dat verwacht Paping het jaar nog met een positief saldo van 3,7 miljoen euro af te sluiten. Er wordt volgens hem geen geld uitgegeven dat er niet is, waardoor de rekening later alsnog moet worden betaald.

De gemeenteraad zal waarschijnlijk pas na het zomerreces een beslissing nemen over de voorstellen.