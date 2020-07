West Betuwe wil pas in 2050 energieneutrale gemeente zijn

Naast SGP, Dorpsbelangen en ChristenUnie treden VVD en PvdA nu toe tot de nieuwe coalitie. Deze coalitie werd noodzakelijk na een breuk met Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe. In het oude akkoord stond nog de ambitie om de gemeente in 2030 energieneutraal te hebben.

Het college in de huidige samenstelling wil nu eerst meer draagvlak in de samenleving krijgen voor de plannen. Bovendien wil de gemeente meer aansluiten bij de Gelderse doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn.

Veder is het oude akkoord op een aantal punten aangescherpt. Zo wil het college nog harder gaan werken aan huizenbouw in de kleine kernen door bijvoorbeeld te kijken waarom een aantal bouwplannen nog in de la is blijven liggen. Veel van het oude collegeakkoord is blijven staan.

Net als de plannen is de naam van het akkoord ook wat aangepast. Eerder hete het akkoord "Samen bouwen". Het nieuwe akkoord heeft "Samen verder bouwen". Volgende week dinsdag wordt bekend wie namens VVD en PvdA als wethouder in het college zitten.