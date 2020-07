'Weidevogels hoeven boomkwekers vooralsnog niet te vrezen'

Aanleiding voor de vragen is het verlenen van een vergunning voor een pottenveld aan een boomkwekerij aan de Bonegraafseweg in Ochten. Het Eldikse Veld ligt tussen die weg en de A15, tussen Dodewaard en Eldik. Het is een open gebied waar veel weidevogels zitten zoals de kievit, de grutto en de tureluur.

Neder-Betuwe is het centrum van de laanboomteelt die de afgelopen jaren zeer succesvol is geweest en sterk heeft uitgebreid. Oprukkende boomkwekerijen kunnen dit weidevogelgebied bedreigen. Gemeentebelangen is verbaasd dat met name de provincie instemt met het pottenveld, omdat eerder een schapenhouder even verderop juridisch is aangepakt voor het ophogen van zijn grond in dit natuurgebied.

De schapenhouder en de gemeente Neder-Betuwe die hier toestemming voor gaf, zijn uiteindelijk begin dit jaar door de Raad van State in het gelijk gesteld.

'Geen rare beslissingen'

De zorg van Gemeentebelangen groeide verder omdat het college van B&W aangaf met de provincie in gesprek te gaan over de mogelijke invulling van het Eldikse Veld. Van Wolfswinkel stelt echter dat raad niet verrast zal worden door 'rare beslissingen'. Net als de gemeenteraad is de provincie zuinig op dit gebied, stelt hij.

Neder-Betuwe gaat wel in gesprek over veranderingen in het buitengebied. Na de zomer zal daarover een discussie gevoerd worden. Behalve het behouden van open landschap en weidevogelgebieden, gaat het bijvoorbeeld ook over het al dan niet toestaan van tunnelkassen.

