Appende automobilist moet cel in voor dodelijk ongeluk op A2

Een 45-jarige man uit Zaltbommel is woensdag veroordeeld tot 8 maanden cel voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval op de A2, doordat hij zat te appen achter het stuur. Ook wordt zijn rijbewijs voor 3 jaar ingetrokken. Bij het ongeluk in juli vorig jaar bij Beesd kwam de 24-jarige Kirsten van Tol om het leven.

De man reed met ruim 120 kilometer per uur op een bijna stilstaande file in. De verdachte heeft volgens de rechter zeer onvoorzichtig en onoplettend gereden doordat hij druk was met zijn mobiele telefoon.

Hij heeft achter het stuur geappt en filmpjes geopend en doorgestuurd, waarbij hij veel harder reed dan de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur die matrixborden aangaven. In de laatste 34 seconden voor de botsing heeft hij zijn telefoonscherm 30 keer aangeraakt.

Geen herinnering

De automobilist uit Zaltbommel heeft spijt betuigd, maar zegt zich de momenten vlak voor de aanrijding niet te kunnen herinneren. "Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. Als ik vooruit had gekeken, had ik hier niet gezeten", zei hij tijdens de rechtszaak twee weken geleden.

Een jaar na het ongeluk is het verdriet bij Jeroen, de vriend van Kirsten, nog groot. ''Ik ben nog niet aan het werk, terwijl ik mijn werk met kwetsbare jongeren heel graag deed. Ik kan hen nu niet helpen. Het ergste is natuurlijk dat Kirsten's toekomst weg is. Maar ook onze levens zijn kapot. Ik hoop dat dit een waarschuwing wordt voor mensen", zegt hij.

