GLD doc - 100 jaar Rijntje: "Het is nooit zo donker of het wordt weer licht'

De zeer vitale Rijntje van Buren - Hevel was begin maart op 99 jarige leeftijd het oudste actieve lid van een sportschool in haar woonplaats Tiel. Vier ‘coronamaanden’ later (en inmiddels 100 jaar) heeft opsluiting in het verzorgingshuis ertoe geleid dat ze de wil om te leven volledig heeft verloren.

Kleindochter Kilke vecht al die tijd een uiterst moeizame strijd om oma de vrijheid die haar is ontnomen terug te laten krijgen. Samen met documentairemaker Angelo Damen maakte Kilke een portret over het lot van haar oma. Het gaat over het gevecht om de kwaliteit van leven overeind te houden en over de kracht van liefde tussen Kilke en haar oma. Het is een zeer persoonlijk verhaal over de mentale en fysieke impact van de isolatie, onzekerheid, angst en de definitie van ‘vrijheid’.

Oma Rijntje wordt heen en weer geslingerd tussen momenten vol hoop en periodes van depressies. Haar 100ste verjaardag moet sober worden gevierd. De familie zingt haar toe vanachter plexiglas. Kilke heeft wel kunnen regelen dat oma een half uur naar buiten mag. Daar wacht haar een grote verrassing als vrienden en bekenden haar opwachten en op 1,5 meter afstand Rijntje mogen feliciteren.

De documentaire 100 jaar Rijntje: "Het is nooit zo donker of het wordt weer licht" is op 14 juli om 17.20 uur te zien op TV Gelderland (daarna ieder uur herhaald). Documentaire online (terug)kijken? Dat kan via Uitzending Gemist.