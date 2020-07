Wethouder weggestuurd in Heumen, maar nu aan de slag in Wageningen

Leo Bosland is voorgedragen als nieuwe wethouder in Wageningen. Foto: Gemeente Wageningen.

GroenLinks Wageningen schuift Leo Bosland naar voren als nieuwe wethouder voor de stad. Hij werd onlangs in de gemeente Heumen nog weggestuurd na een crisis in de coalitie.

Eind februari barstte er een politieke bom in Heumen. CDA wilde niet meer samenwerken met GroenLinks en dus klapte het college.

Dealbreaker

Dealbreaker was het onderwerp woningbouw. Het Heumense college had plannen gemaakt voor woningbouw op het Lierdal, een groen gebied ten zuiden van Malden. Maar coalitiepartij GroenLinks wilde dat plan blokkeren. Daarnaast was de samenwerking binnen het college met wethouder Bosland soms 'erg lastig', stelde CDA-fractievoorzitter Rob de Graaf destijds. Dus moest hij vertrekken.

Nu wordt Bosland hoogstwaarschijnlijk wethouder in Wageningen. De Wageningse GroenLinks-fractie heeft daar alle vertrouwen in. "Politiek-bestuurlijk is Bosland door de wol geverfd. In diverse rollen en functies, en in meerdere gemeenten, heeft hij deelgenomen aan gemeentelijke politiek en bestuur", meldt de partij in een persbericht.

Huidige wethouder vertrekt vanwege ziekte

Bosland is de beoogd opvolger van de huidige wethouder Lara de Brito. Zij treedt vanwege gezondheidsredenen terug. Anderhalf jaar geleden is ze behandeld tegen kanker, maar om goed te herstellen is het nodig om te stoppen met werken.

Nieuwe wethouder wil niet verhuizen

Het is de bedoeling dat Bosland alleen deze bestuurstermijn afmaakt, nog ruim anderhalf jaar. Normaal wonen wethouders in de gemeente waar ze bestuurder zijn. Maar GroenLinks Wageningen vraagt om een ontheffing van die verplichting. Dan kan Bosland in Nijmegen blijven wonen.

De gemeenteraad stemt dinsdag 14 juli over de benoeming van Leo Bosland. Gaan de gemeenteraadsleden akkoord, dan start hij kort daarna als wethouder in Wageningen.

