Paardenfluisteraar Sonja tovert boerenbedrijf om tot woonleefgemeenschap

Een familiebedrijf draaiende houden is niet altijd even gemakkelijk. Dat weet de familie Braafhart uit Arnhem als geen ander. Het vroegere boerenbedrijf wordt de komende maanden getransformeerd tot woonleefgemeenschap.

Het verhaal van boerderij De Maesberg aan de Harderwijkerweg in Arnhem begint in 1900. Overgrootopa Derk Braafhart heeft tussen Wolfheze en Schaarsbergen verschillende kavels in bezit en houdt in zijn bedrijf varkens en koeien.

Zoon Gerrit neemt de boerderij in 1950 over. Naast het boeren wil Gerrit de stadsmensen laten genieten van de natuur, dus bouwt hij vakantiehuisjes op zijn terrein waar de stedelingen zich rustig kunnen terugtrekken. In 1970 neemt Gerrit junior de zaak over.

Boerderij afgebrand

De familie krijgt begin 1980 een grote klap te verwerken als de boerderij volledig afbrandt door kortsluiting. Mede door de brand gooit Gerrit junior het over een andere boeg en start een manege. Gerrit werkt zelfs een tijdje met kamelen. De minicamping wordt uitgebreid tot een recreatiepark.

Dochter Sonja neemt bijna 20 jaar geleden het bedrijf van haar vader over. De manege past niet in haar denkbeeld. "Ik vond het zielig dat een paard een paar uur per dag uit zijn stal werd gehaald en werd gereden en dan weer terug werd gestopt in een hokje."

Boerderij de Maesberg - foto van familie Braafhart

Paardenfluisteraar

Dus na een jaar gooit ze het roer om. Ze bouwt de eerste computergestuurde paardenstal van Nederland en laat zich omscholen tot paardenfluisteraar. "Negentig procent van mijn klanten ben ik kwijtgeraakt en ik heb ontzettend vaak te horen gekregen dat het mij niet ging lukken wat ik voor ogen had."

Maar uiteindelijk werpt de verandering haar vruchten af. Ze krijgt een nieuw klantenbestand met interesse in het 'natural horsemanship'. Haar man René runt de mini-camping die haar opa Gerrit senior al in zijn tijd had opgezet.

Ook in de coronaperiode zit de familie Braafhart niet stil. "We willen een tiny village creëren waar mensen kunnen wonen die op zoek zijn naar verbinding en samenwerking", vertelt Sonja Braafhart in een nieuwe aflevering van het televisieprogramma Fa.Milie B.V.

Sonja Braafhart. Foto: Omroep Gelderland

Sonja gelooft in samenwerken

Het bedrijf loopt goed, tot Sonja terug ziek wordt. "Ik kreeg diabetes, de ziekte van Lyme en toen ik daarvan weer opkrabbelde brak ik mijn bekken door een val en moest ik een jaar revalideren."

Ze komt in die tijd tot het besef dat ze 'het niet meer allemaal in mijn eentje moet willen runnen'. "En dat is ook de periode geweest dat er andere mensen op mijn pad kwamen."

Sonja gelooft in samenwerken. "Als je allemaal mensen om je heen creëert, dan kan je samenwerken en dan heb je in principe al je eigen dorpje." Zo wil de gemeenschap een schooltje starten, zijn ze bezig met een vegan restaurant, willen ze yoga bieden, en retraites en dansworkshops geven.

Hoe is het om met je familie samen te werken?

Een bedrijf runnen met mensen die je privé ook veel ziet, niet iedereen zou dat willen. Toch zijn er in Gelderland meer dan 45.000 familiebedrijven. In het tv-programma Fa.Milie BV van Omroep Gelderland wordt onderzocht wat de dynamiek binnen dergelijke families is en hoe ze zich staande houden, ook in tijden van corona. Sonja Braafhart is de vierde generatie dat woensdag centraal staat in een aflevering van het televisieprogramma Fa.Milie B.V.

