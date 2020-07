File door diploma-uitreiking van Wesenthorst

“Leerlingen hebben hun galafeest gemist wat een jaarlijks hoogtepunt is, de Parijs-reis hebben ze ook gemist”, zegt organisator Tonnie Kok namens het Almende College. “Toen hebben we gedacht, dan moeten we de uitreiking toch aantrekkelijk maken zodat ze er mooi op terug kunnen kijken.” De 65 geslaagden die de basisberoepsgerichte leerweg doorliepen op de locatie Wesenthorst kwamen maandag in een optocht van auto's naar het DRU-terrein. “Heel spannend, want het was nog niet zeker dat ik zou slagen”, zegt Eva ter Voert over haar laatste maanden als middelbare scholier. “De coronatijd heeft mij daarbij geholpen, maar het was heel spannend.”



De locatie Wesenthorst kent dit jaar een slagingspercentage van honderd procent, wat reden was voor blije gezichten bij de mentoren. Na de uitreiking volgde het afscheid. Ondanks het gemis van onder meer een laatste schooldag, het centrale examen en een gala, zwaaien medewerkers van het Almende College de leerlingen door de uitreiking met een goed gevoel uit. “Het is een hele mooie afsluiting en we zullen ze missen”, zegt Kok. “Maar de volgende groep leerlingen komt er alweer aan.”