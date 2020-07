Leo Bosland voorgedragen als opvolger voor Lara de Brito in Wageningen

Leo Bosland heeft de juiste eigenschappen voor de functie: hij is een krachtige en flexibele teamspeler, heeft een stevige persoonlijkheid en hij kent de actuele vraagstukken in het Sociaal Domein als geen ander. Ook is hij financieel onderlegd, heeft ervaring als wethouder en kan verbindend optreden als loco-burgemeester. Politiek-bestuurlijk is Bosland door de wol geverfd. In diverse rollen en functies, en in meerdere gemeenten, heeft hij deelgenomen aan gemeentelijke politiek en bestuur. Hij moet zich nog wel inwerken in de concrete Wageningse situatie, maar dat zien we met vertrouwen tegemoet. Met zijn onderzoekende instelling en communicatieve vaardigheden zal hij zich de Wageningse situatie snel eigen maken.

Bosland wil graag in Nijmegen blijven wonen en zal aan de gemeenteraad ontheffing vragen van de verplichting om naar Wageningen te verhuizen.