Bewoner komt thuis, inbreker gaat weg en loopt gewoon voor woning langs

De man loopt die avond even voor 20.30 uur door de straat. Hij loopt wat heen en weer, totdat hij zijn keuze heeft gemaakt en besluit in te breken in een twee-onder-een-kapwoning.

Amper vijf minuten later parkeert de bewoner zijn auto voor het huis. De inbreker maakt zich uit de voeten en loopt vervolgens doodgemoedereerd voor de woning langs.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

Weet jij met wie we hier te maken hebben of heb je andere informatie in deze zaak? Bel dan 0800-6070, dat is de gratis tiplijn van de politie. Je mag ook Meld Misdaad Anoniem bellen (0800-7000). Zaaknummer: 2020093047. Er is verder een tipformulier op de website van de politie.